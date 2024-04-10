Еврокомиссия начала официальный скрининг украинского законодательства относительно свободы движения капитала

9 апреля начался официальный скрининг Европейской комиссии для Украины и Молдовы по переговорному разделу 4 "Свобода движения капитала". Об этом сообщила пресс-служба НБУ, передает УНН.

Детали

Как сообщается, во время скрининга Еврокомиссия проанализирует украинское законодательство и степень его соответствия актам таким сферам законодательства ЕС:

свобода движения капитала и платежей;

платежные системы;



противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.



В НБУ рассказали, что в целом процесс скрининга состоит из двух этапов.

Первый - разъяснительные встречи, во время которых представители Европейской комиссии рассказывают о ключевых актах права ЕС и отвечают на вопросы государств - кандидатов на вступление в ЕС.

Второй - двусторонние встречи, на которых уже государство-кандидат будет представлять оценку приближения национального законодательства к законодательству ЕС и планы по дальнейшей имплементации актов права ЕС для получения членства в Европейском Союзе.



Как отметил заместитель Председателя НБУ Сергей Николайчук, Украина продолжает целенаправленно шагать в ЕС, и конструктивный диалог с Европейской комиссией является важным элементом этого процесса.

"Мы понимаем, что перед нами стоит достаточно много задач для полноценного обеспечения свободного движения капитала. В то же время даже в условиях войны мы имеем ряд сдвигов, а в чем-то - значительно продвинулись вперед", - сказал он.

Так, как сообщается, НБУ постепенно смягчает валютные ограничения при наличии сложившихся предпосылок, осуществляет меры для интеграции украинского платежного рынка с европейским и способствует дальнейшему приближению украинского законодательства к стандартам FATF.

Также продолжается работа для введения четких правил регулирования рынка виртуальных активов, которые будут соответствовать праву ЕС.

Напомним, что 14 марта начался официальный скрининг переговорного раздела 9 "Финансовые услуги".

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом