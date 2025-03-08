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Україна успішно пройшла скринінг ЄС щодо вільного руху товарів

Київ • УНН

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Україна успішно пройшла перевірку відповідності законодавства нормам ЄС у сфері вільного руху товарів. Під час скринінгу було представлено 44 презентації щодо 59 актів законодавства ЄС з регулювання промислової продукції.

Україна успішно пройшла скринінг ЄС щодо вільного руху товарів

Україна успішно завершила офіційний скринінг відповідності законодавства нормам ЄС у межах переговорного розділу "Вільний рух товарів". Про це УНН повідомляє з посиланням на міністерство економіки.

Так, засідання відбулося з 3 по 6 березня в штаб-квартирі ЄК у Брюсселі.

Повідомляється, що підготовка до скринінгу тривала пів року і включала взаємодію між державними органами, структурними підрозділами Мінекономіки та Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Вільний рух товарів – одна з ключових свобод єдиного ринку ЄС, яка дозволяє усунути технічні бар’єри у торгівлі між країнами-членами. Протягом скринінгу ми представили Єврокомісії понад 44 презентації щодо 59 актів законодавства ЄС, що регулюють промислову продукцію. Європейська сторона високо оцінила наш прогрес у гармонізації норм та виконанні зобов’язань за Угодою про асоціацію 

– зазначив заступник міністра економіки України Віталій Кіндратів.

Він підкреслив, що у майбутньому імплементація цього розділу дозволить експортувати українську продукцію на ринок ЄС. Ставши членом ЄС, Україна стане невід’ємною частиною єдиного ринку, де всі держави-члени застосовують однакові правила. У зв’язку з цим буде забезпечено вищий рівень якості не тільки для іноземних товарів, які будуть розміщені на внутрішньому ринку, але й для українських товарів.

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Надані відповіді на запитання, а також додаткові роз’яснення, які було надано протягом скринінгу, забезпечать членів ЄС необхідною інформацією про можливості та переваги співпраці з Україною 

- додав Кіндратів.

Він зазначив, що попри численні перешкоди, з якими Україна зіткнулася – від глобальної економічної кризи до руйнівних наслідків російської агресії – наша відданість прогресу залишається непохитною. Повномасштабна війна, що триває, принесла величезні виклики, але вона також підкреслила стійкість, винахідливість та рішучість країни до наполегливої роботи та руху вперед.

Доповнення

Україна має амбіцію відкрити всі шість кластерів перемовин щодо вступу до Європейського Союзу у 2025 році. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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