Украина стремится достичь показателя в 25% органических сельскохозяйственных угодий - Минагрополитики

В Украине стабильно растет органическое производство: страна входит в топ-5 поставщиков органической продукции в ЕС, а органические земли занимают около 350 тыс. га. Об этом заявил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий на ежегодной конференции "Органический день в Украине", пишет УНН.

В Киеве состоялась четвертая ежегодная конференция "Органический день в Украине", которая собрала более 230 участников в смешанном формате. Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий поприветствовал гостей и поблагодарил за развитие органического сектора в стране.

Несмотря на все вызовы современности, участники органического сектора продолжают несокрушимо работать, и это дает результаты. Например, на сегодняшний день в Украине уже действуют два органа сертификации, что подтверждает рост спроса и заинтересованности производителей. Органический статус имеют около 350 тыс. га сельскохозяйственных земель. Это примерно 1,2% от общего количества сельскохозяйственных угодий в Украине. Наши цели амбициозны – сначала достичь показателя в 5%, а далее и 25%, как это запланировано в странах ЕС