Шестидневный блэкаут на ЗАЭС: в Госатомрегулировании предупредили о серьезных угрозах для ядерной и радиационной безопасности
12:39 • 12193 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
11:40 • 10971 просмотра
РФ хочет подключить ЗАЭС к своей энергосистеме, несмотря на риски ядерного инцидента – Сибига
11:33 • 18110 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться
10:00 • 13735 просмотра
ЕС планирует ограничить передвижение российских дипломатов в Европе из-за угрозы подрывной деятельности
29 сентября, 07:20 • 18888 просмотра
Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории
29 сентября, 06:17 • 12081 просмотра
Золото установило исторический рекорд в $3800 за унцию: какова причина
29 сентября, 05:05 • 27849 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
28 сентября, 08:59 • 48491 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
28 сентября, 08:33 • 70016 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Украина стремится достичь показателя в 25% органических сельскохозяйственных угодий - Минагрополитики

Киев • УНН

 • 256 просмотра

Украина стабильно увеличивает органическое производство, входя в топ-5 поставщиков органической продукции в ЕС. Органические земли страны занимают около 350 тыс. га, что составляет примерно 1,2% от общей площади сельскохозяйственных угодий.

Украина стремится достичь показателя в 25% органических сельскохозяйственных угодий - Минагрополитики

В Украине стабильно растет органическое производство: страна входит в топ-5 поставщиков органической продукции в ЕС, а органические земли занимают около 350 тыс. га. Об этом заявил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий на ежегодной конференции "Органический день в Украине", пишет УНН.

Детали

В Киеве состоялась четвертая ежегодная конференция "Органический день в Украине", которая собрала более 230 участников в смешанном формате. Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий поприветствовал гостей и поблагодарил за развитие органического сектора в стране.

Несмотря на все вызовы современности, участники органического сектора продолжают несокрушимо работать, и это дает результаты. Например, на сегодняшний день в Украине уже действуют два органа сертификации, что подтверждает рост спроса и заинтересованности производителей. Органический статус имеют около 350 тыс. га сельскохозяйственных земель. Это примерно 1,2% от общего количества сельскохозяйственных угодий в Украине. Наши цели амбициозны – сначала достичь показателя в 5%, а далее и 25%, как это запланировано в странах ЕС 

– подчеркнул Высоцкий.

Он также добавил, что Украина стабильно входит в топ-5 поставщиков органической продукции в ЕС на протяжении многих лет. Сейчас в стране насчитывается 260 сертифицированных операторов по национальному законодательству и 436 – по стандартам ЕС и/или США.

Украина и Дания подписали меморандум о "зеленом" восстановлении и развитии агросектора26.09.25, 00:42 • 4241 просмотр

Заместитель министра сообщил, что ведется активная работа над приведением украинского органического законодательства в соответствие с новым регулированием ЕС. 

Законопроект 13204-1 готовится ко второму чтению и имеет все шансы быть принятым этой осенью. В целом органический сектор показывает одни из лучших показателей внедрения европейского законодательства в аграрном секторе 

– отметил Высоцкий.

Справка

Конференция была организована общественным союзом "Органическая инициатива" под патронатом Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины при поддержке Швейцарии и Германии в рамках международных программ развития органического и молочного секторов.

Партнерами мероприятия выступили Информационный центр "Зеленое досье", ЛМГО "Экотерра", Федерация органического движения Украины и Общественная организация "Биодинамическая ассоциация Украины", информационный партнер – OrganicInfo.ua.

Незарегистрированные пасеки усложняют работу агросектора18.09.25, 10:00 • 3190 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаАгроновости
