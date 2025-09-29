Украина стремится достичь показателя в 25% органических сельскохозяйственных угодий - Минагрополитики
Киев • УНН
Украина стабильно увеличивает органическое производство, входя в топ-5 поставщиков органической продукции в ЕС. Органические земли страны занимают около 350 тыс. га, что составляет примерно 1,2% от общей площади сельскохозяйственных угодий.
В Украине стабильно растет органическое производство: страна входит в топ-5 поставщиков органической продукции в ЕС, а органические земли занимают около 350 тыс. га. Об этом заявил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий на ежегодной конференции "Органический день в Украине", пишет УНН.
Детали
В Киеве состоялась четвертая ежегодная конференция "Органический день в Украине", которая собрала более 230 участников в смешанном формате. Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий поприветствовал гостей и поблагодарил за развитие органического сектора в стране.
Несмотря на все вызовы современности, участники органического сектора продолжают несокрушимо работать, и это дает результаты. Например, на сегодняшний день в Украине уже действуют два органа сертификации, что подтверждает рост спроса и заинтересованности производителей. Органический статус имеют около 350 тыс. га сельскохозяйственных земель. Это примерно 1,2% от общего количества сельскохозяйственных угодий в Украине. Наши цели амбициозны – сначала достичь показателя в 5%, а далее и 25%, как это запланировано в странах ЕС
Он также добавил, что Украина стабильно входит в топ-5 поставщиков органической продукции в ЕС на протяжении многих лет. Сейчас в стране насчитывается 260 сертифицированных операторов по национальному законодательству и 436 – по стандартам ЕС и/или США.
Заместитель министра сообщил, что ведется активная работа над приведением украинского органического законодательства в соответствие с новым регулированием ЕС.
Законопроект 13204-1 готовится ко второму чтению и имеет все шансы быть принятым этой осенью. В целом органический сектор показывает одни из лучших показателей внедрения европейского законодательства в аграрном секторе
Справка
Конференция была организована общественным союзом "Органическая инициатива" под патронатом Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины при поддержке Швейцарии и Германии в рамках международных программ развития органического и молочного секторов.
Партнерами мероприятия выступили Информационный центр "Зеленое досье", ЛМГО "Экотерра", Федерация органического движения Украины и Общественная организация "Биодинамическая ассоциация Украины", информационный партнер – OrganicInfo.ua.
