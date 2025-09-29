Україна прагне досягти показника в 25% органічних сільськогосподарських угідь - Мінагрополітики
Україна стабільно збільшує органічне виробництво, входячи до топ-5 постачальників органічної продукції в ЄС. Органічні землі країни займають близько 350 тис. га, що становить приблизно 1,2% від загальної площі сільськогосподарських угідь.
В Україні стабільно зростає органічне виробництво: країна входить до топ-5 постачальників органічної продукції в ЄС, а органічні землі займають близько 350 тис. га. Про це заявив заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький на щорічній конференції "Органічний день в Україні", пише УНН.
Деталі
У Києві відбулася четверта щорічна конференція "Органічний день в Україні", яка зібрала понад 230 учасників у змішаному форматі. Заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький привітав гостей та подякував за розвиток органічного сектору в країні.
Попри всі виклики сьогодення учасники органічного сектору продовжують незламно працювати, і це дає результати. Наприклад, на сьогодні в Україні вже діють два органи сертифікації, що підтверджує зростання попиту й зацікавленості виробників. Органічний статус мають близько 350 тис. га сільськогосподарських земель. Це приблизно 1,2% від загальної кількості сільськогосподарських угідь в Україні. Наші цілі амбітні – спочатку досягти показника в 5%, а далі і 25%, як це заплановано в країнах ЄС
Він також додав, що Україна стабільно входить до топ-5 постачальників органічної продукції до ЄС протягом багатьох років. Наразі в країні налічується 260 сертифікованих операторів за національним законодавством та 436 – за стандартами ЄС та/або США.
Заступник міністра повідомив, що триває активна робота над приведенням українського органічного законодавства у відповідність до нового регулювання ЄС.
Законопроєкт 13204-1 готується до другого читання та має всі шанси бути прийнятим цієї осені. В цілому органічний сектор показує одні з найкращих показників впровадження європейського законодавства в аграрному секторі
Довідково
Конференція була організована громадською спілкою "Органічна ініціатива" під патронатом Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України за підтримки Швейцарії та Німеччини в межах міжнародних програм розвитку органічного та молочного секторів.
Партнерами заходу виступили Інформаційний центр "Зелене досьє", ЛМГО "Екотерра", Федерація органічного руху України та Громадська організація "Біодинамічна асоціація України", інформаційний партнер – OrganicInfo.ua.
