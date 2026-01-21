Украина столкнулась с неожиданной проблемой: туберкулез меняет форму - Центр общественного здоровья

Фото: pixabay

В настоящее время в Украине нет роста заболеваемости туберкулезом, который прогнозировали из-за войны, но есть случаи внелегочного туберкулеза. Об этом сообщил генеральный директор Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Владимир Курпита в интервью на YouTube канале "Доктор Булавинова", передает УНН.

Подробности

В то же время, по его словам, в Украине стремительно растет антибиотикорезистентность. Он добавил, что украинцы живут в войне и ежедневно сталкиваются с рисками, связанными с разрушением инфраструктуры.

Нужно в целом думать в государстве, каким образом с этим бороться с учетом того, что все современные стратегии, связанные с уменьшением заражения в больницах из-за неправильного использования антибиотиков, требуют большого человеческого ресурса, а у нас его нет физически. Следовательно, нам нужно уже искать какие-то инновации, новые подходы - заявил он.

Напомним

