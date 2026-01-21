Украина столкнулась с неожиданной проблемой: туберкулез меняет форму - Центр общественного здоровья

$43.180.08
Эксклюзив
12:43 • 8998 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причиныPhoto
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
Самолет Трампа совершил вынужденную посадку по пути в Давос из-за проблем с электропроводкой21 января, 04:33
Форум в Давосе: Россия устами Лаврова отвергла любые перспективы мирного соглашения - ISW21 января, 05:15
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями21 января, 06:46
Республиканцы начинают сопротивляться стремлению Трампа относительно Гренландии - FT08:33
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей12:13
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей12:13
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
День рождения Федерико Феллини: топ-3 фильма режиссера, которые стоит посмотреть20 января, 19:12
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией20 января, 15:45
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Тина Кароль
Музыкант
Украина
Соединённые Штаты
Давос
Германия
Польша
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей12:13
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями21 января, 06:46
Что происходит в браке Милы Кунис и Эштона Кутчера: инсайдеры говорят о напряжении в отношениях20 января, 17:49
На фоне скандала со старшим сыном Дэвид Бекхэм заговорил об ошибках детей20 января, 17:16
Netflix меняет предложение о слиянии Warner Bros. на фоне давления Paramount20 января, 16:21
Техника
Отопление
Социальная сеть
Financial Times
9К720 Искандер

Украина столкнулась с неожиданной проблемой: туберкулез меняет форму - Центр общественного здоровья

Киев • УНН

 • 62 просмотра

В Украине не фиксируют рост заболеваемости туберкулезом, однако распространяется внелегочный туберкулез. Также стремительно растет антибиотикорезистентность.

Украина столкнулась с неожиданной проблемой: туберкулез меняет форму - Центр общественного здоровья
Фото: pixabay

В настоящее время в Украине нет роста заболеваемости туберкулезом, который прогнозировали из-за войны, но есть случаи внелегочного туберкулеза. Об этом сообщил генеральный директор Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Владимир Курпита в интервью на YouTube канале "Доктор Булавинова", передает УНН.

Подробности

В то же время, по его словам, в Украине стремительно растет антибиотикорезистентность. Он добавил, что украинцы живут в войне и ежедневно сталкиваются с рисками, связанными с разрушением инфраструктуры.

Нужно в целом думать в государстве, каким образом с этим бороться с учетом того, что все современные стратегии, связанные с уменьшением заражения в больницах из-за неправильного использования антибиотиков, требуют большого человеческого ресурса, а у нас его нет физически. Следовательно, нам нужно уже искать какие-то инновации, новые подходы

- заявил он.

Напомним

С 1 января в Украине вступили в силу изменения в Календарь профилактических прививок, согласовывая его с европейскими стандартами. Документ включает 11 обязательных бесплатных прививок.

Евгений Устименко

ОбществоЗдоровье
Военное положение
Война в Украине
Украина