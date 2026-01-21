Україна зіткнулася з несподіваною проблемою: туберкульоз змінює форму - Центр громадського здоров’я

Фото: pixabay

Наразі в Україні немає зростання захворюваності на туберкульоз, яке прогнозували через війну, але є випадки позалегеневого туберкульозу. Про це повідомив генеральний директор Центру громадського здоров’я (ЦГЗ) Володимир Курпіта в інтерв’ю на YouTube каналі "Доктор Булавінова", передає УНН.

Водночас, за його словами, в Україні стрімко зростає антибіотикорезистентність. Він додав, що українці живуть у війні і щодня стикаються з ризиками, пов’язаними з руйнуванням інфраструктури.

Потрібно загалом думати в державі, яким чином з цим боротися з урахуванням того, що всі сучасні стратегії, які пов’язані зі зменшенням зараження в лікарнях через неправильне використання антибіотиків, потребують великого людського ресурсу, а в нас його немає фізично. Отже, нам потрібно вже шукати якісь інновації, нові підходи - заявив він.

З 1 січня в Україні набули чинності зміни до Календаря профілактичних щеплень, узгоджуючи його з європейськими стандартами. Документ включає 11 обов'язкових безоплатних щеплень.