Україна зіткнулася з несподіваною проблемою: туберкульоз змінює форму - Центр громадського здоров’я

14:30 • 156 перегляди
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
12:43 • 9846 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
10:55 • 17485 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
10:42 • 14170 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
08:59 • 17330 перегляди
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причини
20 січня, 20:12 • 36557 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
20 січня, 19:42 • 55813 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
20 січня, 18:44 • 48235 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
20 січня, 15:45 • 79332 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
20 січня, 13:37 • 41095 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
Літак Трампа здійснив вимушену посадку на шляху до Давосу через проблеми з електропроводкою
Форум у Давосі: росія вустами лаврова відкинула будь-які переспекиви мирної угоди - ISW
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями
Республіканці починають чинити опір прагненню Трампа щодо Гренландії - FT
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
12:43 • 9848 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій12:13 • 11260 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
Ексклюзив
10:55 • 17486 перегляди
День народження Федеріко Фелліні: топ-3 фільми режисера, які варто переглянути
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією 20 січня, 15:45 • 79332 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Тіна Кароль
Музикант
Україна
Сполучені Штати Америки
Давос
Німеччина
Польща
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями
Що відбувається у шлюбі Міли Куніс та Ештона Кутчера: інсайдер говорять про напругу у стосунках
На фоні скандалу зі старшим сином Девід Бекхем заговорив про помилки дітей
Netflix змінює пропозицію злиття Warner Bros. на тлі тиску Paramount
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Financial Times
Іскандер (ОТРК)

Україна зіткнулася з несподіваною проблемою: туберкульоз змінює форму - Центр громадського здоров’я

Київ • УНН

 • 196 перегляди

В Україні не фіксують зростання захворюваності на туберкульоз, проте поширюється позалегеневий туберкульоз. Також стрімко зростає антибіотикорезистентність.

Україна зіткнулася з несподіваною проблемою: туберкульоз змінює форму - Центр громадського здоров’я
Фото: pixabay

Наразі в Україні немає зростання захворюваності на туберкульоз, яке прогнозували через війну, але є випадки позалегеневого туберкульозу. Про це повідомив генеральний директор Центру громадського здоров’я (ЦГЗ) Володимир Курпіта в інтерв’ю на YouTube каналі "Доктор Булавінова", передає УНН.

Деталі

Водночас, за його словами, в Україні стрімко зростає антибіотикорезистентність. Він додав, що українці живуть у війні і щодня стикаються з ризиками, пов’язаними з руйнуванням інфраструктури.

Потрібно загалом думати в державі, яким чином з цим боротися з урахуванням того, що всі сучасні стратегії, які пов’язані зі зменшенням зараження в лікарнях через неправильне використання антибіотиків, потребують великого людського ресурсу, а в нас його немає фізично. Отже, нам потрібно вже шукати якісь інновації, нові підходи

- заявив він.

Нагадаємо

З 1 січня в Україні набули чинності зміни до Календаря профілактичних щеплень, узгоджуючи його з європейськими стандартами. Документ включає 11 обов'язкових безоплатних щеплень.

Євген Устименко

СуспільствоЗдоров'я
