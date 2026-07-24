Украина стала стеной, которая остановила планы путина восстановить советский союз - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что Украина собственными силами остановила планы путина по восстановлению советской империи. Он подчеркнул, что Украина стала барьером для этих мечтаний.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина фактически стала барьером, который остановил планы владимира путина по восстановлению советской империи. Об этом он сказал в интервью американской блогерше Лори Лумер, передает УНН.
Детали
По словам главы государства, в начале полномасштабного вторжения Украина осталась практически один на один с российской агрессией, однако впоследствии союзники осознали масштаб угрозы.
Я думаю, что самым опасным врагом для Соединенных Штатов был Советский Союз. И глобальная идея путина – вернуть все назад: советский союз, бывшие советские республики, а затем и влияние в Европе
Он подчеркнул, что именно Украина стала "стеной", которая не позволила реализовать эти планы.
Украина собственными силами построила стену для всех этих мечтаний путина
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