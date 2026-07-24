Украина стала стеной, которая остановила планы путина восстановить советский союз - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина фактически стала барьером, который остановил планы владимира путина по восстановлению советской империи. Об этом он сказал в интервью американской блогерше Лори Лумер, передает УНН.

По словам главы государства, в начале полномасштабного вторжения Украина осталась практически один на один с российской агрессией, однако впоследствии союзники осознали масштаб угрозы.

Я думаю, что самым опасным врагом для Соединенных Штатов был Советский Союз. И глобальная идея путина – вернуть все назад: советский союз, бывшие советские республики, а затем и влияние в Европе