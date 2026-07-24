Трамп осознал, кто на самом деле не хочет завершения войны в Украине - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что Трамп изменил мнение об Украине и начал доверять ему. По словам Зеленского, США теперь видят, кто на самом деле блокирует завершение войны.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп осознал – именно Россия не заинтересована в прекращении войны, тогда как Украина стремится к миру. Об этом глава государства сказал в интервью американской блогерше Лори Лумер, передает УНН.
Детали
По словам Зеленского, за время общения с американским президентом тот изменил свое видение позиции Украины и понял, кто на самом деле блокирует завершение войны.
Президент (США - ред.) понял, кто на самом деле не хочет останавливать войну. Даже иначе. Он понял, что мы хотим остановить Путина, понял, что мы действительно хотим мира. Потому что раньше звучали голоса, что Украина не хочет останавливаться
Президент также отметил, что, по его мнению, Трамп начал больше доверять украинской стороне.
Он начал доверять мне
В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина стремится к победе, однако если уже в ближайшее время появится возможность достичь справедливого прекращения боевых действий, это позволит сохранить жизни украинцев.
Если уже завтра удастся достичь перемирия, это будет лучше, чем воевать еще 10–20 лет ради победы и терять наших людей
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