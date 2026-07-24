Трамп осознал, кто на самом деле не хочет завершения войны в Украине - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп осознал – именно Россия не заинтересована в прекращении войны, тогда как Украина стремится к миру. Об этом глава государства сказал в интервью американской блогерше Лори Лумер, передает УНН.

По словам Зеленского, за время общения с американским президентом тот изменил свое видение позиции Украины и понял, кто на самом деле блокирует завершение войны.

Президент (США - ред.) понял, кто на самом деле не хочет останавливать войну. Даже иначе. Он понял, что мы хотим остановить Путина, понял, что мы действительно хотим мира. Потому что раньше звучали голоса, что Украина не хочет останавливаться