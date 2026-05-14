Украина созывает Совбез ООН из-за новой массированной атаки РФ
Киев • УНН
Андрей Сибига поручил созвать Совбез ООН из-за массированного удара РФ в ночь на 14 мая. Россия выпустила 675 дронов и 56 ракет, в Киеве погибли 12 человек.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поручил немедленно созвать заседание Совета Безопасности ООН и использовать другие международные платформы для реагирования на убийства Россией украинских гражданских лиц и атаки против гуманитарного персонала
Детали
По данным МИД, в Киеве последний террористический удар россии в ночь на 14 мая унес жизни по меньшей мере 12 человек.
С 18:00 вчера до 8:00 сегодня Россия выпустила 675 дронов и 56 ракет, включая баллистические, повредив 11 жилых домов в Киеве и более 50 по всей Украине. Такой масштаб российского террора требует сильных международных реакций, и я призываю все государства отреагировать
Добавим
Кроме того, глава МИД сообщил, что в знак почтения памяти погибших в результате российской атаки завтра, 15 мая, все украинские заграничные дипломатические учреждения приспустят флаги и откроют книги скорби.