Украина создает промышленно-оборонный комитет, в него хотят привлечь производителей оружия - Шмыгаль

Промышленно-оборонный комитет Украины во главе с Премьер-министром запускают сегодня с целью усиления украинского ОПК, в него хотят привлечь производителей оружия, сообщил в пятницу по итогам заседания правительства Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет УНН.

В вопросе усиления нашего ОПК важно наладить системную работу. В этом направлении сегодня создаем Промышленно-оборонный комитет Украины. Руководитель - Премьер-министр Украины - написал Шмыгаль в соцсетях.

По его словам, в состав войдут также министр стратегических отраслей, министр обороны, вице-премьер-министр по экономике, вице-премьер-министр по инновациям, министр финансов, глава МВД и глава СБУ.

"Мы также хотим привлечь к работе комитета производителей оружия, независимых экспертов и специалистов. Наша задача - вывести украинский ОПК на новый уровень, сформировать уникальную систему поддержки производителей, дать больше стимулов, увеличить уровень взаимодействия с международными компаниями в этой области", - отметил Шмыгаль.

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