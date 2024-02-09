Украина создает промышленно-оборонный комитет, в него хотят привлечь производителей оружия - Шмыгаль
Премьер-министр Украины объявил о создании возглавляемого им промышленно-оборонного комитета с целью укрепления оборонно-промышленного комплекса Украины путем системной поддержки производителей вооружений и оборонного сотрудничества с другими странами.
Зеленский вручил Залужному орден "Золотая Звезда"
Президент Зеленский вручил орден "Золотая Звезда" бывшему Главнокомандующему Вооруженных Сил Украины Валерию Залужному за ведущую роль в защите Украины.
Укрзализныця с марта запускает новый поезд из Харькова в Днепр
Со 2 марта 2024 года Укрзализныця запустит новый ночной поезд между Харьковом и Днепром, который станет альтернативой для путешествий между двумя крупнейшими городами на востоке Украины.
Гарантирую поддержку командования ВСУ: Умеров представил в Генштабе нового Главнокомандующего Сырского
Министр обороны Украины представил генерал-полковника Александра Сырского как нового Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, поблагодарив предыдущего командующего генерала Валерия Залужного.
Маловероятно, что Украина причастна к взрыву на ракетном заводе в Ижевске - британская разведка
Британская разведка предполагает, что взрыв на российском ракетном заводе в Ижевске, скорее всего, был вызван производственными проблемами, а не причастностью Украины.
Китайские банки выдают рекордные объемы кредитов в начале 2024 года
В январе 2024 года китайские банки выдали рекордно высокий объем новых кредитов, чтобы поддержать экономику на фоне глубокого кризиса на рынке недвижимости и длительного падения фондового рынка.
Украина готовит для МВФ план действий для сохранения финансирования в случае приостановки помощи США - Bloomberg
Украина планирует предложить МВФ расширить продажу внутренних облигаций, повысить налоги и сократить расходы, чтобы обеспечить получение средств МВФ, если помощь от США останется заблокированной.
россия осуществила более 800 химических атак с начала полномасштабного вторжения
С момента вторжения в Украину в 2022 году россия осуществила более 800 химических атак, 229 из которых, по данным украинских военных, произошли только в январе.
Суд продлил содержание под стражей Дубинскому
Печерский районный суд Киева продлил арест народного депутата Александра Дубинского до 8 апреля.
"Час діяти, Україно!": в Винницкой области возрождают гончарное ремесло
Гончарство возрождают в Жмеринке Винницкой области.