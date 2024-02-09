Україна створює промислово-оборонний комітет, до нього хочуть залучити виробників зброї - Шмигаль
Київ • УНН
Прем'єр-міністр України оголосив про створення очолюваного ним промислово-оборонного комітету з метою зміцнення оборонно-промислового комплексу України шляхом системної підтримки виробників озброєнь та оборонної співпраці з іншими країнами.
Промислово-оборонний комітет України на чолі з Прем'єр-міністром запускають сьогодні з метою посилення українського ОПК, до нього хочуть залучити виробників зброї, повідомив у п'ятницю за підсумками засідання уряду Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, пише УНН.
У питанні посилення нашого ОПК важливо налагодити системну роботу. У цьому напрямку сьогодні створюємо Промислово-оборонний комітет України. Керівник - Прем’єр-міністр України
З його слів, до складу увійдуть також міністр стратегічних галузей, міністр оборони, віцепрем’єр-міністр з економіки, віцепрем’єр-міністр з інновацій, міністр фінансів, голова МВС та голова СБУ.
"Ми також хочемо долучити до роботи комітету виробників зброї, незалежних експертів та фахівців. Наше завдання - вивести український ОПК на новий рівень, сформувати унікальну систему підтримки виробників, дати більше стимулів, збільшити рівень взаємодії з міжнародними компаніями в цій галузі", - зазначив Шмигаль.
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