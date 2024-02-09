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Україна створює промислово-оборонний комітет, до нього хочуть залучити виробників зброї - Шмигаль

Україна створює промислово-оборонний комітет, до нього хочуть залучити виробників зброї - Шмигаль

Київ • УНН

 • 29991 перегляди

Прем'єр-міністр України оголосив про створення очолюваного ним промислово-оборонного комітету з метою зміцнення оборонно-промислового комплексу України шляхом системної підтримки виробників озброєнь та оборонної співпраці з іншими країнами.

Промислово-оборонний комітет України на чолі з Прем'єр-міністром запускають сьогодні з метою посилення українського ОПК, до нього хочуть залучити виробників зброї, повідомив у п'ятницю за підсумками засідання уряду Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, пише УНН.

У питанні посилення нашого ОПК важливо налагодити системну роботу. У цьому напрямку сьогодні створюємо Промислово-оборонний комітет України. Керівник - Прем’єр-міністр України

- написав Шмигаль у соцмережах.

З його слів, до складу увійдуть також міністр стратегічних галузей, міністр оборони, віцепрем’єр-міністр з економіки, віцепрем’єр-міністр з інновацій, міністр фінансів, голова МВС та голова СБУ.

"Ми також хочемо долучити до роботи комітету виробників зброї, незалежних експертів та фахівців. Наше завдання - вивести український ОПК на новий рівень, сформувати унікальну систему підтримки виробників, дати більше стимулів, збільшити рівень взаємодії з міжнародними компаніями в цій галузі", - зазначив Шмигаль.

Чітке планування та впровадження нових технічних рішень: Сирський окреслив головні завдання для ЗСУ09.02.24, 12:14 • 108155 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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