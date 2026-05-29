МИД Украины сделал заявление относительно удара российского дрона в Румынии

Киев • УНН

 • 2636 просмотра

Российский дрон взорвался в жилом районе Румынии, что угрожает безопасности Европы. Сибига призвал усилить ПВО Украины для защиты соседних государств.

МИД Украины сделал заявление относительно удара российского дрона в Румынии

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выступил с заявлением относительно удара российского беспилотника по многоэтажке на территории Румынии, указав на "реальную угрозу" российской агрессии для Черноморского региона и всей Европы и готовность украинской стороны "тесно сотрудничать для усиления защиты от таких угроз", пишет УНН.

Недавнее вторжение российского беспилотника в воздушное пространство Румынии и его взрыв в жилом районе города Галац еще раз доказали, что российская агрессия представляет реальную угрозу для Черноморского региона и всей Европы. Усиление поддержки Украины и увеличение давления на агрессора, в частности через более жесткие санкции, остаются критически важными для восстановления мира и безопасности в регионе

- написал Сибига в X.

Министр подчеркнул: "Укрепление противовоздушной обороны Украины также является стратегической задачей – чтобы защитить не только нашу страну, но и уменьшить риски для наших соседей".

Украина твердо стоит плечом к плечу с Румынией. Мы готовы тесно сотрудничать для усиления защиты от таких угроз

- указал глава МИД.

