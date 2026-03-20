Украина рассчитывает на сохранение санкций в отношении рф и пособников со стороны европейских партнеров - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины отреагировал на ослабление давления на агрессора и его пособников. Он ожидает сохранения давления со стороны европейских партнеров.
Украина рассчитывает, что по крайней мере европейские партнеры не будут снимать санкции, заявил Президент Владимир Зеленский журналистам, после ослабления определенных ограничений в отношении рф и беларуси, пишет УНН.
Да, 100-процентно, это ослабление давления на россию, на беларусь. Безусловно, мы очень рассчитываем, что по крайней мере наши европейские партнеры не будут снимать санкции
Ранее США сняли санкции с белорусского калия, а также временно ослабили нефтяные санкции в отношении рф на фоне кризиса на Ближнем Востоке.