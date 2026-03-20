Україна розраховує на збереження санкцій щодо рф і поплічників з боку європейських партнерів - Зеленський
Київ • УНН
Президент України відреагував на послаблення тиску на агресора та його поплічників. Він очікує збереження тиску з боку європейських партнерів.
Україна розраховує, що принаймні європейські партнери не будуть знімати санкції, заявив Президент Володимир Зеленський журналістам, після ослаблення певних обмежень щодо рф та білорусі, пише УНН.
Так, 100-відсотково, це послаблення тиску на росію, на білорусь. Безумовно, ми дуже розраховуємо, що принаймні наші європейські партнери не будуть знімати санкції
Доповнення
Раніше США зняли санкції з білоруського калію, а також тимчасово послабили нафтові санкції щодо рф на тлі кризи на Близькому Сході.