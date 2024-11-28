Украина рассчитывает, что подход "мир через силу" станет основой администрации Трампа - Сибига
Киев • УНН
Министр Сибига заявил об ожиданиях, что новоизбранная администрация США поддержит концепцию "мира через силу". Подход предусматривает вступление в НАТО, снятие ограничений на поставки оружия и право Украины на самооборону.
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что подход "мир через силу" будет положен в основу деятельности новой администрации США при новоизбранном президенте Дональде Трампе. Об этом Сибига сказал во время международного форума "Дипломатия сегодня: роль Украины в глобальной политике", передает корреспондент УНН.
Сегодня Украина является эпицентром глобальных, геополитических процессов, которые будут определять будущий мировой порядок. Я думаю, что все большее это осознание приходит к большинству стран мира 1000 дней российской полномасштабной агрессии, хотя война продолжается против Украины уже более 10 лет, это также свидетельство и недейственности современной международной системы, несостоятельность созданных международно-правовых механизмов, институтов остановить эту российскую агрессию, принудить Россию к миру и привлечь к ответственности
Он также назвал это свидетельством запоздалости некоторых решений.
"Это также свидетельство несвоевременности, а порой и отсутствия определенных решений, поэтому очень хотелось, чтобы эта дата также позволила нашим главным союзникам, нашим главным партнерам все же переосмыслить и исходить из политики реактивности и запоздалости к быстрым, решительным шагам. То есть достижение мира через силу", - сказал министр.
Он отметил, что этот подход поддерживается и президентом Украины Владимиром Зеленским
"Этот подход озвучен и президентом Зеленским, и мы исходим из того, что он будет положен в основу деятельности новой администрации США избранного президента Трампа. Именно достижение мира через силу, достижение всеобъемлющего справедливого мира. И этот концепт имеет четкие элементы", - добавил Сибига.
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Он подчеркнул, что ключевыми элементами "мира через силу" являются территориальная целостность и суверенитет Украины, никаких компромиссов с территориальной целостностью и суверенитетом Украины, а также ничего об Украине без Украины.
Эти элементы требуют очень четких и понятных шагов: приглашение Украины в НАТО, снятие всех ограничений в поставках Украине оружия, а также применение Украиной оружия по территории России, по военным целям. Это наше право на самооборону, основанное на статье 51 Устава ООН. Украина должна быть еще более самодостаточной, в частности в своей оборонной промышленности, в своей экономике, поэтому здесь очень важны долговременные решения, которые позволяют нам тоже осуществлять стратегические планирования, исходя из ситуации на поле боя
Напомним
Ранее Сибига заявлял, что последний месяц стал самым кровавым для России, с потерями большего количества военных, чем за 10 лет войны в Афганистане. По его мнению, россия, понимая, что будет вынуждена садиться к переговорному столу, пытается оккупировать как можно больше украинских территорий.
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