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Украина рассчитывает, что подход "мир через силу" станет основой администрации Трампа - Сибига

Украина рассчитывает, что подход "мир через силу" станет основой администрации Трампа - Сибига

Киев  •  УНН

 • 1568 просмотра

Министр Сибига заявил об ожиданиях, что новоизбранная администрация США поддержит концепцию "мира через силу". Подход предусматривает вступление в НАТО, снятие ограничений на поставки оружия и право Украины на самооборону.

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что подход "мир через силу" будет положен в основу деятельности новой администрации США при новоизбранном президенте Дональде Трампе. Об этом Сибига сказал во время международного форума "Дипломатия сегодня: роль Украины в глобальной политике", передает корреспондент УНН.

Сегодня Украина является эпицентром глобальных, геополитических процессов, которые будут определять будущий мировой порядок. Я думаю, что все большее это осознание приходит к большинству стран мира 1000 дней российской полномасштабной агрессии, хотя война продолжается против Украины уже более 10 лет, это также свидетельство и недейственности современной международной системы, несостоятельность созданных международно-правовых механизмов, институтов остановить эту российскую агрессию, принудить Россию к миру и привлечь к ответственности

- сказал Сибига.

Он также назвал это свидетельством запоздалости некоторых решений.

"Это также свидетельство несвоевременности, а порой и отсутствия определенных решений, поэтому очень хотелось, чтобы эта дата также позволила нашим главным союзникам, нашим главным партнерам все же переосмыслить и исходить из политики реактивности и запоздалости к быстрым, решительным шагам. То есть достижение мира через силу", - сказал министр.

Он отметил, что этот подход поддерживается и президентом Украины Владимиром Зеленским

"Этот подход озвучен и президентом Зеленским, и мы исходим из того, что он будет положен в основу деятельности новой администрации США избранного президента Трампа. Именно достижение мира через силу, достижение всеобъемлющего справедливого мира. И этот концепт имеет четкие элементы", - добавил Сибига.

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Он подчеркнул, что ключевыми элементами "мира через силу" являются территориальная целостность и суверенитет Украины, никаких компромиссов с территориальной целостностью и суверенитетом Украины, а также ничего об Украине без Украины.

Эти элементы требуют очень четких и понятных шагов: приглашение Украины в НАТО, снятие всех ограничений в поставках Украине оружия, а также применение Украиной оружия по территории России, по военным целям. Это наше право на самооборону, основанное на статье 51 Устава ООН. Украина должна быть еще более самодостаточной, в частности в своей оборонной промышленности, в своей экономике, поэтому здесь очень важны долговременные решения, которые позволяют нам тоже осуществлять стратегические планирования, исходя из ситуации на поле боя

- подчеркнул министр.

Напомним

Ранее Сибига заявлял, что последний месяц стал самым кровавым для России, с потерями большего количества военных, чем за 10 лет войны в Афганистане. По его мнению, россия, понимая, что будет вынуждена садиться к переговорному столу, пытается оккупировать как можно больше украинских территорий.

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Павел Башинский

Павел Башинский

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