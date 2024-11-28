Советник Трампа по нацбезопасности рассматривает предложения по прекращению войны рф против Украины - CNN

Будущий советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц изучает несколько предложений по завершению войны рф против Украины, со ссылкой на два источника, знакомых с этим вопросом, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

"Майк Уолтц, будущий советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности, в последние дни рассматривал несколько предложений по прекращению войны между россией и Украиной, включая предложение генерала Кита Келлогга, которого Трамп в среду объявил своим кандидатом на пост специального посланника в странах", - сообщили CNN два источника, знакомых с этим вопросом

По словам людей, хотя детали стратегии все еще прорабатываются, "официальные лица Трампа, скорее всего, будут настаивать на прекращении огня на раннем этапе, чтобы временно заморозить конфликт, пока обе стороны ведут переговоры". "Ожидается, что чиновники администрации Трампа также будут настаивать на том, чтобы европейские союзники и НАТО взяли на себя большую часть бремени совместного несения расходов на поддержку Украины", - пишет издание.

Планы, которые рассматривает Уолтц, как указано, включают предложение Келлогга, который был советником по вопросам национальной безопасности в первой администрации Трампа.

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"План Келлогга предусматривает продолжение военной помощи США Украине будет обусловлен участием Киева в мирных переговорах с россией и "формальной политикой США по достижению прекращения огня и урегулированию конфликта в Украине путем переговоров". Тем временем желание Украины вступить в НАТО было бы "отложено" на длительный период, чтобы привлечь россию за стол переговоров", - пишет издание.

Уолтц также рассмотрел отдельное предложение, которое было одобрено бывшим послом Трампа в Германии Риком Гренеллом. Гренелл ранее выражал поддержку созданию "автономных регионов" внутри Украины, хотя он не объяснил подробно, как это будет выглядеть.

"Другая идея, которая выдвигается, состоит в том, чтобы позволить россии сохранить территорию, которую она сейчас удерживает, в обмен на получение Украиной членства в НАТО, хотя мало кто в орбите Трампа, похоже, хочет пригласить Украину в НАТО в ближайшее время, говорят люди", - отмечает издание. Эту точку зрения, как указано, по крайней мере, частично разделяет администрация Байдена, которая заявила, что Украина вступит в НАТО, но только после окончания войны.

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Украина была среди вопросов, которые Уолтц обсудил с советником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном во время встречи на прошлой неделе.

Представитель переходной команды Трампа сказал, что избранный президент США привержен прекращению войны.

"Как сказал президент Трамп во время предвыборной кампании, он единственный человек, который может объединить обе стороны для мирных переговоров и работы над прекращением войны и прекращением убийств", - сказал директор по коммуникациям Трампа Стивен Ченг.

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При этом союзники Трампа, привлеченные к работе на высших должностях в сфере национальной безопасности, уже публично дали понять, что избранный президент рассматривает ряд вариантов, чтобы усадить россию и Украину за стол переговоров, включая некоторые из тех, которые, по-видимому, противоречат его ранее заявленным взглядам на конфликт, отмечает издание.

Себастьян Горка, которого Трамп недавно назначил одним из главных заместителей Уолтца, недавно назвал президента россии владимира путина "бандитом" и сказал, что новая администрация может увеличить военную помощь США Украине сверх нынешнего уровня поддержки, чтобы добиться скорейшего окончания войны, пишет издание.

"В то же время высшие должностные лица Трампа предполагают, что избранный президент захочет занять такую ​​же жесткую позицию в отношении Украины и может пригрозить отказать в помощи, если они не сядут за стол переговоров, согласно источнику, знакомому с текущими дискуссиями о прекращении войны", - пишет издание.

Источники предупреждают, что "слишком рано" говорить, как в конечном итоге будет выглядеть стратегия команды Трампа по прекращению войны в Украине.

Сам Трамп постоянно меняет свои позиции и тактику сообщений - особенно по вопросам внешней политики - а это означает, что процесс планирования в отношении Украины, вероятно, будет "плавным", отметил один источник, знакомый с внутренними обсуждениями переходной команды.

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