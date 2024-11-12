Трамп заинтересовался двумя пунктами "плана победы" Зеленского - FT

Избранный президентом США Дональд Трамп был "заинтересован" двумя пунктами Плана победы Президента Украины Владимира Зеленского, со ссылкой на источники сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

По данным FT, Украина разрабатывает свой "план победы" для новой администрации Трампа, делая акцент на потенциальных деловых сделках, доступе к сырью и развертывании войск.

Союзники Украины в Европе и США, включая высокопоставленных чиновников, дали советы о том, как лучше всего сформулировать предложения, которые стимулируют тесное сотрудничество с Киевом, а не прекращают критически важную помощь стране, по словам украинских и европейских чиновников.

Предложения исходят из опасений украинских и европейских чиновников, что Дональд Трамп может быстро заключить мирное соглашение с россией, фактически торпедируя западную поддержку Украины.

Две идеи были изложены в "плане победы" Владимира Зеленского с учетом именно Трампа, по словам людей, участвовавших в его составлении. Позже эти предложения, как указано, подали Трампу, когда Президент Украины встретился с ним в Нью-Йорке в сентябре.

"Одна из идей - заменить часть американских войск, размещенных в Европе, украинскими войсками после войны. Другая - впервые разработанная сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, союзником Трампа, по словам людей, участвовавших в разработке "плана победы" Зеленского, - предлагает поделиться критически важными природными ресурсами Украины с западными партнерами", - пишет издание.

Офис Грэма не сразу ответил на запрос о комментарии.

По словам человека, информированного о встрече, "Трамп был "заинтересован" в двух пунктах", указывает издание.

Отдельно лидеры бизнеса в Украине, как сообщается, также ведут переговоры с правительством о предоставлении Трампу полномочий по "инвестиционному скринингу", что, как пишет издание, "позволит ему по сути выбирать, кто может вести бизнес в стране".

Один из людей, участвовавших в планировании, описал идею как "ABC - любой, кроме Китая", что, как отмечается, "может особенно хорошо сработать с Трампом". Украинские отрасли, зависящие от китайских технологий и материалов, такие как телекоммуникации, по словам привлеченного человека, могут переключиться на американских поставщиков и привлечь больше западных инвестиций. Идея находится на ранней стадии, но некоторые лидеры бизнеса, близкие к офису президента, считают, что она может хорошо сработать с Трампом.

Западные союзники пока достаточно сдержанно отреагировали на "план победы", особенно на призыв официально пригласить Киев присоединиться к НАТО и поставить ему более передовое оружие, отмечает издание.

Украина начала разрабатывать свои предложения летом, "чтобы навязать наш нарратив до того, как Трамп сможет навязать свой собственный", сказал человек, участвовавший в планировании.

Киев, как сообщается, надеется, что на Трампа повлияют пункты, специально разработанные с учетом именно его.

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