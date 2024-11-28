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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Назначенный Трампом представитель по Украине и рф готов работать над обеспечением "мира через силу"

Назначенный Трампом представитель по Украине и рф готов работать над обеспечением "мира через силу"

Киев  •  УНН

 • 2526 просмотра

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Дональд Трамп назначил генерала Кита Келлога специальным представителем по вопросам Украины и россии. Новоназначенный представитель заявил о готовности работать над "миром через силу".

Генерал Кит Келлог, номинированный избранным президентом США Дональдом Трампом на должность спецпредставителя по Украине и рф, заявил о своей готовности неустанно работать, чтобы обеспечить "мир через силу", пишет УНН.

Детали

"Для меня большая честь назначение Дональда Трампа на должность помощника президента и специального представителя по вопросам Украины и россии. Работать на президента Трампа было привилегией всей моей жизни, и я с нетерпением жду возможности неустанно работать над обеспечением мира через силу, одновременно отстаивая интересы Америки. Я готов с преданностью и самоотдачей, которых это заслуживает", - заявил Келлог в X.

Трамп назначил спецпредставителем по Украине генерала в отставке Келлогга27 нояб. 2024, 18:13 • 25384 просмотра

Справочно

"Мир через силу" - это фраза, которая предполагает, что военная сила может помочь сохранить мир. Она использовалась многими лидерами от римского императора Адриана во втором веке нашей эры до бывшего президента США Рональда Рейгана в 1980-х годах. Эта концепция давно ассоциируется с realpolitik.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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