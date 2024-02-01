Украина проведет первый аукцион по аренде части Сухого лимана для выращивания моллюсков и креветок

В Украине объявлен первый аукцион на передачу в аренду части акватории Сухого лимана для целей марикультуры, передает УНН.

"Госрыбагентством в электронной торговой системе "ПРОЗОРРО.ПРОДАЖИ" опубликовано объявление о проведении аукциона по продаже права на заключение договора пользования на условиях аренды акваторией (водным пространством) Сухого лимана для целей морской аквакультуры", - говорится в сообщении.

Стартовая цена лота составляет 7152,08 грн, срок аренды - 7 лет.

Субъекты хозяйствования, которые планируют осуществлять хозяйственную деятельность в сфере марикультуры, могут подать свои заявки на участие в аукционных торгах до 20 часов 18.03.2024.

Аукцион состоится 19 марта 2024 года.

Напоминаем, распоряжением правительства впервые в истории Украины принято решение о предоставлении на условиях аренды части акватории Сухого лимана для целей морской аквакультуры.