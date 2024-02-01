Україна проведе перший аукціон з оренди частини Сухого лиману для вирощування молюсків та креветок
Київ • УНН
Україна оголошує перший аукціон на право оренди частини Сухого лиману для марикультури. Стартова ціна лоту складає 7152,08 грн, строк оренди – 7 років. Аукціон відбудеться 19 березня 2024 року.
В Україні оголошено перший аукціон на передачу в оренду частини акваторії Сухого лиману для цілей марикультури, передає УНН.
"Держрибагентством в електронній торговій системі "ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ" опубліковано оголошення про проведення аукціону з продажу права на укладення договору користування на умовах оренди акваторією (водним простором) Сухого лиману для цілей морської аквакультури", - йдеться у повідомленні.
Стартова ціна лоту складає 7152,08 грн, строк оренди – 7 років.
Суб’єкти господарювання, які планують здійснювати господарську діяльність у сфері марикультури, можуть подати свої заявки на участь в аукціонних торгах до 20 години 18.03.2024.
Аукціон відбудеться 19 березня 2024 року.
Нагадуємо, розпорядженням уряду вперше в історії України прийнято рішення щодо надання на умовах оренди частини акваторії Сухого лиману для цілей морської аквакультури.