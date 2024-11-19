ukenru
Украина против Албании: все, что надо знать о решающем матче Лиги наций
18:50 • 34826 просмотра

Украина против Албании: все, что надо знать о решающем матче Лиги наций

Рада приняла госбюджет-2025: основные показатели
 • 73107 просмотра

Рада приняла госбюджет-2025: основные показатели

Эксклюзив
россия во второй раз применила против Украины ракету "Циркон" - КНИИСЭ
 • 108160 просмотра

россия во второй раз применила против Украины ракету "Циркон" - КНИИСЭ

Эксклюзив
«Количество паркомест для людей с инвалидностью увеличится": Шуляк рассказала, когда ожидать изменения
 • 115710 просмотра

«Количество паркомест для людей с инвалидностью увеличится": Шуляк рассказала, когда ожидать изменения

Эксклюзив
"Жест доброй воли": АРМА может включить обслуживание кредитов в условия тендера на управление ТРЦ "Гулливер", но сделает ли это
 • 114880 просмотра

"Жест доброй воли": АРМА может включить обслуживание кредитов в условия тендера на управление ТРЦ "Гулливер", но сделает ли это

Эксклюзив
В Минобороны работают над возможностью подачи заявок о выплатах в "Армии+": для кого именно
 • 118739 просмотра

В Минобороны работают над возможностью подачи заявок о выплатах в "Армии+": для кого именно

Эксклюзив
Здоровое питание в школах и садиках. Бровары будут привлекать международный опыт
 • 120504 просмотра

Здоровое питание в школах и садиках. Бровары будут привлекать международный опыт

Эксклюзив
Это диверсия. Эксперт резко раскритиковал "Клуб белого бизнеса" Гетманцева
 • 116504 просмотра

Это диверсия. Эксперт резко раскритиковал "Клуб белого бизнеса" Гетманцева

Эксклюзив
Президента Зеленского завтра ожидают в ВР: о чем будет говорить
 • 123098 просмотра

Президента Зеленского завтра ожидают в ВР: о чем будет говорить

Эксклюзив
Броварской ветеранский центр сочетает искусство и реабилитацию для военных и их семей
 • 138099 просмотра

Броварской ветеранский центр сочетает искусство и реабилитацию для военных и их семей

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Шведская модель OnlyFans хочет родить от Илона Маска в рамках колонизации Марса

Шведская модель OnlyFans хочет родить от Илона Маска в рамках колонизации Марса

 • 103932 просмотра
Мадонна требует у продюсеров 100 млн долл. на съемки собственного байопика

Мадонна требует у продюсеров 100 млн долл. на съемки собственного байопика

 • 103314 просмотра
Украинская энергетика должна адаптироваться к постоянной угрозе российского террора - президент

Украинская энергетика должна адаптироваться к постоянной угрозе российского террора - президент

 • 34743 просмотра
Шер выпускает первую часть мемуаров в книге, где более 400 страниц

Шер выпускает первую часть мемуаров в книге, где более 400 страниц

14:47 • 56625 просмотра
National Geographic представил 20 лучших фотографий в мире

National Geographic представил 20 лучших фотографий в мире

18:11 • 22018 просмотра
публикации
Украина против Албании: все, что надо знать о решающем матче Лиги наций

Украина против Албании: все, что надо знать о решающем матче Лиги наций

18:50 • 34826 просмотра
Украинцы заплатят 15 тыс. евро за нарушения детективов НАБУ - ЕСПЧ

Украинцы заплатят 15 тыс. евро за нарушения детективов НАБУ - ЕСПЧ

 • 127868 просмотра
Двойные стандарты АРМА: расследование тендерных аномалий

Двойные стандарты АРМА: расследование тендерных аномалий

 • 235334 просмотра
Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

 • 321457 просмотра
Пиар на миллиарды: как глава АРМА Дума использует ТРЦ "Гулливер" для заявлений, а не решений

Пиар на миллиарды: как глава АРМА Дума использует ТРЦ "Гулливер" для заявлений, а не решений

 • 238729 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пока судья решает дело экс-порнозвезды против Трампа: Сторми Дэниелс ответила, покинет ли она США

Пока судья решает дело экс-порнозвезды против Трампа: Сторми Дэниелс ответила, покинет ли она США

19:23 • 5233 просмотра
National Geographic представил 20 лучших фотографий в мире

National Geographic представил 20 лучших фотографий в мире

18:11 • 22018 просмотра
Шер выпускает первую часть мемуаров в книге, где более 400 страниц

Шер выпускает первую часть мемуаров в книге, где более 400 страниц

14:47 • 56625 просмотра
Мадонна требует у продюсеров 100 млн долл. на съемки собственного байопика

Мадонна требует у продюсеров 100 млн долл. на съемки собственного байопика

 • 103314 просмотра
Шведская модель OnlyFans хочет родить от Илона Маска в рамках колонизации Марса

Шведская модель OnlyFans хочет родить от Илона Маска в рамках колонизации Марса

 • 103932 просмотра
Актуальное
Украина против Албании: все, что надо знать о решающем матче Лиги наций

Украина против Албании: все, что надо знать о решающем матче Лиги наций

Киев  •  УНН

 • 34181 просмотра

Read in English

Сегодня в 21:45 сборная Украины сыграет с Албанией в последнем матче Лиги наций. Победа может вывести команду на второе место в группе и дать шанс на повышение в Лигу А.

Уже сегодня в 21:45 по киевскому времени сборная Украины проведет заключительный в этом году матч Лиги наций против сборной Албании в Тиране на стадионе "Air Albania Stadium". УНН решил рассказать, где смотреть матч, стартовые составы, кто фаворит букмекеров.

Украина еще ни разу не играла на этой арене, но в далеком 2005 году, на стадионе "Кемаль Стафа", на месте которого и построен "Air Albania", украинская сборная провела единственный поединок на албанской земле, победив хозяев в рамках отбора исторического для нас ЧМ-2006 - 2:0.

Вживую поединок можно посмотреть на платформе Megogo, а также в цифровом вещании T2 матч сборной Украины в прямом эфире покажут региональные телеканалы "Суспільне". Уже известно, что Украина проведет матч в желтом комплекте. Албанцы сыграют в красном.

На матч против албанцев главный тренер сборной сделал 4 замены: в воротах - Анатолий Трубин, в центре защиты - Илья Забарный и Николай Матвиенко, на флангах защиты - Виталий Мыколенко и Ефим Конопля. В опорной зоне вместо Владимира Бражко сыграет Иван Калюжный, в центре полузащиты выйдут Георгий Судаков и Александр Зинченко, который меняет Николая Шапаренко. На флангах нападения - Михаил Мудрик и Алексей Гуцуляк, который меняет Александра Зубкова. На острие атаки вместо Артема Довбика выйдет Роман Яремчук.

В заявку не попал форвард Владислав Ванат, который пропускал предыдущий матч против Грузии из-за повреждения.

Накануне коуч сборной Сергей Ребров заявлял, что Ванат восстанавливается, но не сказал точно, сможет ли принять участие в матче.

"Ванат восстанавливается. Посмотрим. Еще есть 24 часа. Влад приехал в сборную с желанием играть. Мы не понимали, сколько времени займет его восстановление после повреждения. Он хочет играть за нашу страну. Еще есть время, и я надеюсь, что он будет готов", - говорил Ребров.

Украине, как минимум необходимо побеждать албанцев, чтобы обогнать их в турнирной таблице, что позволит занять третье место, которое даст возможность сыграть стыки за сохранение прописки в Лиге "В", с командой, занявшей второе место в Лиге "С".

Также, если Чехия победит Грузию, а Украина Албанию, то наша сборная займет второе место, что позволит сыграть в стыковых матчах за выход в Лигу "А", с командой, которая заняла третье место с Лиге "А".

В предыдущем поединке, сборная Албании минимально переиграла Украину (2:1). Эта победа стала первой в истории Албании в противостоянии с украинцами. В целом же Украина и Албания провели 7 игр, в которых однажды, как уже отмечалось, победу одержали албанцы, в одном матче ничья, а в остальных победы Украины.

В этом противостоянии букмекеры отдают незначительное преимущество Украине - 2,3 коэффициент. На победу Албании - 3,2, а на ничью - 3,25.

Накануне форвард сборной Роман Яремчук отмечал, что сборная Албании достаточно мощная команда, но футболисты будут фокусироваться на победе.

"Мы играем на выезде, такие матчи всегда отличаются от домашних. Албания - достаточно мощная команда. У нее хороший нападающий, хорошая линия обороны, чувствуется дисциплина в защите. У нас также хватает квалифицированных футболистов, которые способны решить судьбу поединка. Будем фокусироваться на том, что нам нужна победа. Будем надеяться, что будут голевые моменты для того, чтобы их реализовать. Чтобы на нас это повлияло хорошо в психологическом плане, и каждый футболист немножко снял с себя стресс, почувствовал уверенность и показывал свою лучшую игру", - говорил Яремчук.

Главным арбитром на матч назначен португалец Жоау Пинейру, который уже сталкивался с Украиной и украинскими командами. В частности, в сентябре 2022 года он обслуживал матч Лиги наций Армения - Украина, в котором была зафиксирована разгромная победа Украины 5:0.

В начале октября этого года португалец работал на матче группового этапа Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и итальянской "Аталантой", в котором дончане потерпели разгромное поражение - 0:3. В целом же португалец уже отсудил шесть матчей с участием украинских команд.

Image

Напомним

Сборная Украины со счетом 1:1 сыграла вничью с командой Грузии в матче пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Встреча состоялась на стадионе Adjarabet Arena в Батуми.

Павел Башинский

Павел Башинский

спортпубликации
albaniyaАлбания
cheshskaya-respublikaЧешская Республика
ukrainaУкраина
hruziia-krainaГрузия
kievКиев