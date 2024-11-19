Украина против Албании: все, что надо знать о решающем матче Лиги наций

Уже сегодня в 21:45 по киевскому времени сборная Украины проведет заключительный в этом году матч Лиги наций против сборной Албании в Тиране на стадионе "Air Albania Stadium". УНН решил рассказать, где смотреть матч, стартовые составы, кто фаворит букмекеров.

Украина еще ни разу не играла на этой арене, но в далеком 2005 году, на стадионе "Кемаль Стафа", на месте которого и построен "Air Albania", украинская сборная провела единственный поединок на албанской земле, победив хозяев в рамках отбора исторического для нас ЧМ-2006 - 2:0.

Вживую поединок можно посмотреть на платформе Megogo, а также в цифровом вещании T2 матч сборной Украины в прямом эфире покажут региональные телеканалы "Суспільне". Уже известно, что Украина проведет матч в желтом комплекте. Албанцы сыграют в красном.

На матч против албанцев главный тренер сборной сделал 4 замены: в воротах - Анатолий Трубин, в центре защиты - Илья Забарный и Николай Матвиенко, на флангах защиты - Виталий Мыколенко и Ефим Конопля. В опорной зоне вместо Владимира Бражко сыграет Иван Калюжный, в центре полузащиты выйдут Георгий Судаков и Александр Зинченко, который меняет Николая Шапаренко. На флангах нападения - Михаил Мудрик и Алексей Гуцуляк, который меняет Александра Зубкова. На острие атаки вместо Артема Довбика выйдет Роман Яремчук.

В заявку не попал форвард Владислав Ванат, который пропускал предыдущий матч против Грузии из-за повреждения.

Накануне коуч сборной Сергей Ребров заявлял, что Ванат восстанавливается, но не сказал точно, сможет ли принять участие в матче.

"Ванат восстанавливается. Посмотрим. Еще есть 24 часа. Влад приехал в сборную с желанием играть. Мы не понимали, сколько времени займет его восстановление после повреждения. Он хочет играть за нашу страну. Еще есть время, и я надеюсь, что он будет готов", - говорил Ребров.

Украине, как минимум необходимо побеждать албанцев, чтобы обогнать их в турнирной таблице, что позволит занять третье место, которое даст возможность сыграть стыки за сохранение прописки в Лиге "В", с командой, занявшей второе место в Лиге "С".

Также, если Чехия победит Грузию, а Украина Албанию, то наша сборная займет второе место, что позволит сыграть в стыковых матчах за выход в Лигу "А", с командой, которая заняла третье место с Лиге "А".

В предыдущем поединке, сборная Албании минимально переиграла Украину (2:1). Эта победа стала первой в истории Албании в противостоянии с украинцами. В целом же Украина и Албания провели 7 игр, в которых однажды, как уже отмечалось, победу одержали албанцы, в одном матче ничья, а в остальных победы Украины.

В этом противостоянии букмекеры отдают незначительное преимущество Украине - 2,3 коэффициент. На победу Албании - 3,2, а на ничью - 3,25.

Накануне форвард сборной Роман Яремчук отмечал, что сборная Албании достаточно мощная команда, но футболисты будут фокусироваться на победе.

"Мы играем на выезде, такие матчи всегда отличаются от домашних. Албания - достаточно мощная команда. У нее хороший нападающий, хорошая линия обороны, чувствуется дисциплина в защите. У нас также хватает квалифицированных футболистов, которые способны решить судьбу поединка. Будем фокусироваться на том, что нам нужна победа. Будем надеяться, что будут голевые моменты для того, чтобы их реализовать. Чтобы на нас это повлияло хорошо в психологическом плане, и каждый футболист немножко снял с себя стресс, почувствовал уверенность и показывал свою лучшую игру", - говорил Яремчук.

Главным арбитром на матч назначен португалец Жоау Пинейру, который уже сталкивался с Украиной и украинскими командами. В частности, в сентябре 2022 года он обслуживал матч Лиги наций Армения - Украина, в котором была зафиксирована разгромная победа Украины 5:0.

В начале октября этого года португалец работал на матче группового этапа Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и итальянской "Аталантой", в котором дончане потерпели разгромное поражение - 0:3. В целом же португалец уже отсудил шесть матчей с участием украинских команд.

Напомним

Сборная Украины со счетом 1:1 сыграла вничью с командой Грузии в матче пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Встреча состоялась на стадионе Adjarabet Arena в Батуми.