Украина призвала World Aquatics отменить решение о возвращении россиян и белорусов к командным соревнованиям

Спортивные институции Украины призвали World Aquatics пересмотреть допуск российских и белорусских спортсменов к командным соревнованиям с 2026 года. Министерство молодежи и спорта, НОК Украины и Федерация плавания подчеркнули, что это противоречит рекомендациям МОК 2023 года.