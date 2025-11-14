$42.060.03
Украина призвала World Aquatics отменить решение о возвращении россиян и белорусов к командным соревнованиям

Киев • УНН

 • 830 просмотра

Спортивные институции Украины призвали World Aquatics пересмотреть допуск российских и белорусских спортсменов к командным соревнованиям с 2026 года. Министерство молодежи и спорта, НОК Украины и Федерация плавания подчеркнули, что это противоречит рекомендациям МОК 2023 года.

Украина призвала World Aquatics отменить решение о возвращении россиян и белорусов к командным соревнованиям

Украинские спортивные институты обратились к руководству МОК и World Aquatics с требованием пересмотреть решение о допуске российских и белорусских спортсменов к международным командным дисциплинам с 2026 года. Об этом сообщило Министерство молодежи и спорта в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

В совместном обращении Министерства, НОК Украины и Федерации плавания говорится, что новые правила World Aquatics, которые позволяют представителям государств-агрессоров выступать под нейтральным статусом в водном поло и других командных видах, противоречат рекомендациям МОК от 2023 года. Тогда МОК четко подчеркнул, что участие командных спортсменов из рф и беларуси недопустимо.

FIS запретила россиянам и белорусам участвовать в отборе на Олимпиаду-2026 в лыжных видах спорта21.10.25, 21:20 • 3039 просмотров

В условиях продолжающейся агрессии любые допуски представителей государств-агрессоров подрывают доверие к международному спортивному движению

– подчеркнули в министерстве. 

Отмечается, что ежедневно от российских атак гибнут украинцы, среди них спортсмены, а спортивные объекты уничтожаются.

В ведомстве добавили: "Командные дисциплины основываются на взаимодействии и доверии. Допуск спортсменов из стран, ведущих войну, неприемлем".

Паралимпийцев из россии и беларуси отстранили от Игр 2026 года - МПК23.10.25, 19:01 • 3435 просмотров

Украинская сторона призвала World Aquatics сохранить действующий запрет на участие россиян и белорусов в командных соревнованиях и напомнила, что любые уступки агрессорам "противоречат ценностям спорта и становятся инструментом политической пропаганды".

Министерство подчеркнуло надежду, что международные спортивные организации останутся приверженными принципам мира, справедливости и солидарности со спортсменами, которые продолжают борьбу за свободу и достоинство Украины.

Спортсмены рф, посещавшие ВОТ Украины, участвуют в международных соревнованиях под нейтральным статусом - ГУР20.10.25, 09:43 • 4483 просмотра

Степан Гафтко

СпортПолитика
российская пропаганда
Кабинет Министров Украины
Социальная сеть
Военное положение
Война в Украине
Беларусь
Украина