Україна закликала World Aquatics скасувати рішення про повернення росіян і білорусів до командних змагань
Київ • УНН
Спортивні інституції України закликали World Aquatics переглянути допуск російських і білоруських спортсменів до командних змагань з 2026 року. Міністерство молоді та спорту, НОК України та Федерація плавання наголосили, що це суперечить рекомендаціям МОК 2023 року.
Українські спортивні інституції звернулися до керівництва МОК та World Aquatics із вимогою переглянути рішення про допуск російських і білоруських спортсменів до міжнародних командних дисциплін із 2026 року. Про це повідомило Міністерство молоді та спорту у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
Деталі
У спільному зверненні Міністерства, НОК України та Федерації плавання йдеться, що нові правила World Aquatics, які дозволяють представникам держав-агресорів виступати під нейтральним статусом у водному поло та інших командних видах, суперечать рекомендаціям МОК від 2023 року. Тоді МОК чітко наголосив, що участь командних спортсменів із рф та білорусі неприпустима.
В умовах триваючої агресії будь-які допуски представників держав-агресорів підривають довіру до міжнародного спортивного руху
Зазначається, що щодня від російських атак гинуть українці, серед них спортсмени, а спортивні об’єкти знищуються.
У відомстві додали: "Командні дисципліни ґрунтуються на взаємодії та довірі. Допуск спортсменів із країн, що ведуть війну, є неприйнятним".
Українська сторона закликала World Aquatics зберегти чинну заборону на участь росіян і білорусів у командних змаганнях та нагадала, що будь-які поступки агресорам "суперечать цінностям спорту та стають інструментом політичної пропаганди".
Міністерство наголосило на сподіванні, що міжнародні спортивні організації залишаться відданими принципам миру, справедливості та солідарності зі спортсменами, які продовжують боротьбу за свободу і гідність України.
