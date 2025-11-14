Україна закликала World Aquatics скасувати рішення про повернення росіян і білорусів до командних змагань

$42.060.03
14 листопада, 18:09 • 15289 перегляди
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
14 листопада, 16:09 • 27327 перегляди
15 листопада графіки в Україні діятимуть протягом доби: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
14 листопада, 15:39 • 24635 перегляди
Проходження опалювального сезону: як зменшити рахунки за комунальні послуги взимку
14 листопада, 15:03 • 23167 перегляди
Серія ударів по об’єктах рф: Генштаб підтвердив ураження у новоросійську, саратовській області та районі енгельса
14 листопада, 14:48 • 20741 перегляди
Українки зможуть отримати 50 000 гривень: Зеленський підписав закон про виплати при народженні дитини
14 листопада, 13:30 • 16133 перегляди
Зеленський вивів Галущенка та Гринчук зі складу РНБО
14 листопада, 13:27 • 38879 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 31617 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 09:52 • 53264 перегляди
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
14 листопада, 07:50 • 31088 перегляди
В Україні зафіксовано 161 тисячу справ про СЗЧ за 10 місяців, що в 4 рази більше, ніж торік Photo
Графіки відключень електроенергії
Шукав "легкі заробітки": на Сумщині викрили молодика, який палив військові авто 14 листопада, 16:30 • 2700 перегляди
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 12221 перегляди
Апеляція залишила під вартою заступницю гендиректора філії Енергоатому, яку викрили на систематичному хабарництві14 листопада, 16:55 • 5032 перегляди
Єпископи США засудили імміграційну політику Трампа, закликавши до "реформи"14 листопада, 17:31 • 4396 перегляди
У США зафіксували першу смерть від алергії на м’ясо після укусу кліща14 листопада, 19:09 • 2786 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 38884 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 31620 перегляди
Тарілка збалансованого харчування: як виглядає збалансований раціонPhoto14 листопада, 12:13 • 28853 перегляди
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
Ексклюзив
14 листопада, 09:52 • 53265 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 282121 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Кіріакос Міцотакіс
Олександр Сирський
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Велика Британія
Китай
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 12238 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 38884 перегляди
Чоловіка, який напав на Аріану Гранде в Сінгапурі, звинуватили у суді14 листопада, 13:14 • 17532 перегляди
Біллі Айліш звинуватила Ілона Маска у накопиченні багатства замість порятунку світу14 листопада, 09:46 • 34196 перегляди
Bad Bunny отримав головний приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 листопада, 08:54 • 30051 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Золото

Україна закликала World Aquatics скасувати рішення про повернення росіян і білорусів до командних змагань

Київ • УНН

 • 2328 перегляди

Спортивні інституції України закликали World Aquatics переглянути допуск російських і білоруських спортсменів до командних змагань з 2026 року. Міністерство молоді та спорту, НОК України та Федерація плавання наголосили, що це суперечить рекомендаціям МОК 2023 року.

Україна закликала World Aquatics скасувати рішення про повернення росіян і білорусів до командних змагань

Українські спортивні інституції звернулися до керівництва МОК та World Aquatics із вимогою переглянути рішення про допуск російських і білоруських спортсменів до міжнародних командних дисциплін із 2026 року. Про це повідомило Міністерство молоді та спорту у своєму Telegram-каналі, пише УНН.

Деталі

У спільному зверненні Міністерства, НОК України та Федерації плавання йдеться, що нові правила World Aquatics, які дозволяють представникам держав-агресорів виступати під нейтральним статусом у водному поло та інших командних видах, суперечать рекомендаціям МОК від 2023 року. Тоді МОК чітко наголосив, що участь командних спортсменів із рф та білорусі неприпустима.

FIS заборонила росіянам і білорусам брати участь у відборі на Олімпіаду-2026 у лижних видах спорту21.10.25, 21:20 • 3040 переглядiв

В умовах триваючої агресії будь-які допуски представників держав-агресорів підривають довіру до міжнародного спортивного руху

– наголосили в міністерстві. 

Зазначається, що щодня від російських атак гинуть українці, серед них спортсмени, а спортивні об’єкти знищуються.

У відомстві додали: "Командні дисципліни ґрунтуються на взаємодії та довірі. Допуск спортсменів із країн, що ведуть війну, є неприйнятним".

Паралімпійців з росії і білорусі відсторонили від Ігор 2026 року - МПК23.10.25, 19:01 • 3435 переглядiв

Українська сторона закликала World Aquatics зберегти чинну заборону на участь росіян і білорусів у командних змаганнях та нагадала, що будь-які поступки агресорам "суперечать цінностям спорту та стають інструментом політичної пропаганди".

Міністерство наголосило на сподіванні, що міжнародні спортивні організації залишаться відданими принципам миру, справедливості та солідарності зі спортсменами, які продовжують боротьбу за свободу і гідність України.

Спортсмени рф, які відвідували ТОТ України, беруть участь у міжнародних змаганнях під нейтральним статусом - ГУР20.10.25, 09:43 • 4483 перегляди

Степан Гафтко

СпортПолітика
російська пропаганда
Кабінет Міністрів України
Соціальна мережа
Воєнний стан
Війна в Україні
Білорусь
Україна