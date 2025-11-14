Україна закликала World Aquatics скасувати рішення про повернення росіян і білорусів до командних змагань

Спортивні інституції України закликали World Aquatics переглянути допуск російських і білоруських спортсменів до командних змагань з 2026 року. Міністерство молоді та спорту, НОК України та Федерація плавання наголосили, що це суперечить рекомендаціям МОК 2023 року.