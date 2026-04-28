Украина предупредит партнеров, что в москве продолжают планировать операции против стран НАТО - Зеленский
Киев • УНН
ГУР доложило о планах москвы относительно операций против НАТО и втягивания беларуси. Украина проинформирует партнеров и усилит санкции против ВПК россии.
В москве продолжают прорабатывать планы относительно операций против стран НАТО, Украина проинформирует партнеров. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после доклада руководителя Главного управления разведки Олега Иващенко, передает УНН.
Проинформируем наших партнеров и о дальнейшей проработке в Москве планов по операциям против стран НАТО, а также попытках большего втягивания Беларуси в реализацию российских задач
Добавим
Ранее Зеленский сообщил, что российское политическое руководство планирует дальнейшие наступательные операции и готовится привлечь больше личного состава, в частности за счет расширения мобилизационных процессов в россии.
Соответственно, задачей Украины является дальнейшее увеличение процента безвозвратных потерь оккупанта, уплотнение линии применения дронов на передовой и масштабирование наших дальнобойных санкций против российского производства оружия и нефтяной отрасли
