Украина получила документы генштаба рф о неспособности выполнения задач, но в кремле планируют дальнейшие наступления - Зеленский
Киев • УНН
По словам Зеленского, Силы обороны Украины обеспечивают уничтожение наступательного потенциала российской армии, причем показатель безвозвратных потерь оккупантов уже составляет около 60% от общих потерь.
Украина располагает конкретными документами российского Генштаба, подтверждающими, что и сами оккупанты признают неспособность выполнить задачи своего политического руководства. Несмотря на это, российское политическое руководство планирует дальнейшие наступательные операции. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после доклада руководителя Главного управления разведки Олега Иващенко, передает УНН.
Имеем конкретные документы российского Генштаба, подтверждающими, что и сами оккупанты признают неспособность выполнить задачи своего политического руководства. Силы обороны Украины обеспечивают уничтожение наступательного потенциала российской армии, причем показатель безвозвратных потерь оккупантов уже около 60% от общих потерь
По его словам, несмотря на это, российское политическое руководство планирует дальнейшие наступательные операции и готовится привлечь больше личного состава, в частности за счет расширения мобилизационных процессов в россии.
Соответственно, задачей Украины является дальнейшее увеличение процента безвозвратных потерь оккупанта, уплотнение линии применения дронов на передовой и масштабирование наших дальнобойных санкций против российского производства оружия и нефтяной отрасли
