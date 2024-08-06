Украина получила современную модификацию истребителей F-16 С новейшей авионикой, радарами для наведения ракет на цели и тому подобное. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщил народный депутат и заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Украины, председатель Постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев, передает УНН.

Детали

Он добавил, что важным вопросом остается подготовка наших пилотов для F16 и технического персонала для обслуживания этих машин на земле.

"Сейчас в мире не так много баз для этого, поэтому мы ищем возможности в разных странах, чтобы увеличить количество наших специалистов", — отметил нардеп.

Кроме этого, по его убеждению, передача первых бортов F16 должна стать стимулом для других наших партнеров.

"Далее ожидаем другие машины от стран соответствующей коалиции-Нидерландов, Бельгии, Дании и Норвегии. Сейчас ведется активная работа, чтобы к этой коалиции присоединились и другие государства, в частности США. Так мы сможем получить необходимый минимум самолетов, чтобы закрыть наше небо и отражать атаки оккупантов ракетами, дронами и самолетами", — подчеркнул Чернев.

По его словам, среди союзников есть консенсус в вопросе того, что надо искать новые возможности для увеличения боевого авиапарка и усиления Украины. Также прорабатываются все возможные варианты, чтобы дальше для этих машин мы получили и дальнобойное оружие, которое производится в Европе и США.

"Процесс продолжается, и надеюсь, что мы увидим такие ракеты в Украине", — добавил нардеп.

Україна та Данія обговорили коаліцію спроможностей, йшлося про літаки F16 та фінансування оборонпрому