Украина получила более 210 тыс. доз вакцины против кори, паротита и краснухи

В Украину поступило более 210 000 доз вакцины против кори, паротита и краснухи для детей.

Всего в стране за девять месяцев этого года было зарегистрировано 240 случаев заболевания корью, что в пять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины, передает УНН.

В рамках первой поставки вакцины против кори, паротита и краснухи (КПК) для защиты детей поступила первая партия в 210 516 доз или 40,6% общего количества вакцин, закупленных по заказу Минздрава. До конца осени их доставят во все регионы страны. Эта вакцина будет доступна бесплатно в рамках рутинной вакцинации - говорится в сообщении.

Всего в рамках закупки по заказу Министерства здравоохранения ожидается более 518 000 доз вакцины КПК для детей. В Центре общественного здоровья напомнили, что вакцинация - действенный способ защитить вашего ребенка от инфекционных болезней.

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Да, корь - это крайне заразная опасная инфекционная болезнь. 9 из 10 невакцинированных людей, с которыми контактировал инфицированный человек, могут заболеть.

Всего в Украине за девять месяцев 2024 года было зарегистрировано 240 случаев заболевания корью, что в пять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также за январь-сентябрь этого года было зафиксировано 113 случаев эпидемического паротита и 10 случаев краснухи - отмечается в сообщении.

Однако уровень охвата вакциной КПК за 8 месяцев первой дозой детей в возрасте 1 года на уровне 60,6%, второй дозой в возрасте 6 лет на уровне 56,3%. Этого недостаточно для формирования коллективного иммунитета.