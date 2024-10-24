Украина получила более 210 тыс. доз вакцины против кори, паротита и краснухи
Киев • УНН
В Украину поступило 210 тысяч доз вакцины против кори, паротита и краснухи для детей. За 9 месяцев 2024 года зафиксировано 240 случаев кори, что в 5 раз больше, чем в прошлом году.
В Украину поступило более 210 000 доз вакцины против кори, паротита и краснухи для детей.
Всего в стране за девять месяцев этого года было зарегистрировано 240 случаев заболевания корью, что в пять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины, передает УНН.
В рамках первой поставки вакцины против кори, паротита и краснухи (КПК) для защиты детей поступила первая партия в 210 516 доз или 40,6% общего количества вакцин, закупленных по заказу Минздрава. До конца осени их доставят во все регионы страны. Эта вакцина будет доступна бесплатно в рамках рутинной вакцинации
Всего в рамках закупки по заказу Министерства здравоохранения ожидается более 518 000 доз вакцины КПК для детей. В Центре общественного здоровья напомнили, что вакцинация - действенный способ защитить вашего ребенка от инфекционных болезней.
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Да, корь - это крайне заразная опасная инфекционная болезнь. 9 из 10 невакцинированных людей, с которыми контактировал инфицированный человек, могут заболеть.
Всего в Украине за девять месяцев 2024 года было зарегистрировано 240 случаев заболевания корью, что в пять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также за январь-сентябрь этого года было зафиксировано 113 случаев эпидемического паротита и 10 случаев краснухи
Однако уровень охвата вакциной КПК за 8 месяцев первой дозой детей в возрасте 1 года на уровне 60,6%, второй дозой в возрасте 6 лет на уровне 56,3%. Этого недостаточно для формирования коллективного иммунитета.
Прививки - самый эффективный способ уберечь себя и детей от вакциноуправляемых инфекционных болезней. Все вакцины в Украине соответствуют международным стандартам. Обращаюсь к родителям: защитите здоровье своих детей - вакцинируйте их в соответствии с календарем прививок