Україна отримала понад 210 тис. доз вакцини проти кору, паротиту та краснухи

В Україну надійшло понад 210 000 доз вакцини проти кору, паротиту та краснухи для дітей.

Всього в країні за дев’ять місяців цього року було зареєстровано 240 випадків захворювання на кір, що вп’ятеро більше, ніж за аналогічний період торік.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України, передає УНН.

У рамках першого постачання вакцини проти кору, паротиту та краснухи (КПК) для захисту дітей надійшла перша партія у 210 516 доз або 40,6% загальної кількості вакцин, закуплених на замовлення МОЗ. До кінця осені їх доставлять у всі регіони країни. Ця вакцина буде доступною безоплатно в рамках рутинної вакцинації

Загалом у рамках закупівлі на замовлення Міністерства охорони здоров’я очікується понад 518 000 доз вакцини КПК для дітей. В Центрі громадського здоров’я нагадали, що вакцинація – дієвий спосіб захистити вашу дитину від інфекційних хвороб.

У МОЗ пояснили, коли потрібна екстрена вакцинація

Так, кір – це вкрай заразна небезпечна інфекційна хвороба. 9 із 10 невакцинованих людей, з якими контактувала інфікована особа, можуть захворіти.

Всього в Україні за дев’ять місяців 2024 року було зареєстровано 240 випадків захворювання на кір, що вп’ятеро більше, ніж за аналогічний період торік. Також за січень–вересень цього року було зафіксовано 113 випадків епідемічного паротиту та 10 випадків краснухи

Проте рівень охоплення вакциною КПК за 8 місяців першою дозою дітей у віці 1 року на рівні 60,6%, другою дозою у віці 6 років на рівні 56,3%. Цього недостатньо для формування колективного імунітету.

Щеплення – найефективніший спосіб уберегти себе та дітей від вакцинокерованих інфекційних хвороб. Усі вакцини в Україні відповідають міжнародним стандартам. Звертаюся до батьків: захистіть здоров’я своїх дітей – вакцинуйте їх відповідно до календаря щеплень