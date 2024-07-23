В общем вакцинация должна состояться согласно Национальному календарю, но иногда взрослым и детям необходима экстренная прививка. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения, передает УНН.

Детали

В Минздраве подчеркивают - если вы не вакцинированы или пропустили прививки, вы и ваш ребенок можете подвергаться опасности.

Вот некоторые случаи, когда требуется экстренная вакцинация:

Столбняк

Если вы получили травму, которая нарушила целостность кожи или слизистых оболочек, отморозились, получили ожог, прокол желудочно-кишечного тракта или вас укусило животное, врач может рекомендовать экстренную вакцинацию от столбняка, особенно если вы или ваш ребенок не вакцинированы или прошло более 5 лет со времени последней прививки.

Если вы получили травму, которая нарушила целостность кожи или слизистых оболочек, отморозились, получили ожог, прокол желудочно-кишечного тракта или вас укусило животное, врач может рекомендовать экстренную вакцинацию от столбняка, особенно если вы или ваш ребенок не вакцинированы или прошло более 5 лет со времени последней прививки. Бешенство

Люди, которых покусали дикие животные или животные с подозрением на бешенство, нуждаются в немедленной вакцинации. Даже незначительные царапины или следы слюны животного является основанием для обращения к врачу в ближайший травмпункт. Врач определит схему введения антирабической вакцины.



Люди, которых покусали дикие животные или животные с подозрением на бешенство, нуждаются в немедленной вакцинации. Даже незначительные царапины или следы слюны животного является основанием для обращения к врачу в ближайший травмпункт. Врач определит схему введения антирабической вакцины. Корь

Экстренная вакцинация может быть необходимой для детей и взрослых, которые не были привиты или не болели корью, после контакта с больным человеком.



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Рекомендацию по экстренной вакцинации может предоставить только врач при осмотре или консультации. Это не задача для Google, подруги или Facebook. Врач учтет все факторы, связанные с вашим состоянием здоровья и хроническими заболеваниями - отмечают в министерстве.

В ведомстве также напоминают, что следует оберегаться дифтерии, кори, гепатита А или В, ветряной оспы. В случае контакта с такими больными следует обязательно проконсультироваться с врачом.

Напомним

Министерство здравоохранения утвердило единую унифицированную форму медицинской справки № 086/о, которая выдается семейным врачом для поступления детей во все учебные заведения, что устраняет необходимость в многочисленных обследованиях и справках.