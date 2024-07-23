Минздрав сообщил о случаях, когда необходима экстренная вакцинация взрослых и детей. Это касается травм, контакта с больными корью и укусов животных с подозрением на бешенство.
В общем вакцинация должна состояться согласно Национальному календарю, но иногда взрослым и детям необходима экстренная прививка. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения, передает УНН.
Детали
В Минздраве подчеркивают - если вы не вакцинированы или пропустили прививки, вы и ваш ребенок можете подвергаться опасности.
Вот некоторые случаи, когда требуется экстренная вакцинация:
Випадок правця виявили у нещепленої дитини на Львівщині12 июля 2024, 11:57 • 13581 просмотр
Рекомендацию по экстренной вакцинации может предоставить только врач при осмотре или консультации. Это не задача для Google, подруги или Facebook. Врач учтет все факторы, связанные с вашим состоянием здоровья и хроническими заболеваниями
В ведомстве также напоминают, что следует оберегаться дифтерии, кори, гепатита А или В, ветряной оспы. В случае контакта с такими больными следует обязательно проконсультироваться с врачом.
Напомним
Министерство здравоохранения утвердило единую унифицированную форму медицинской справки № 086/о, которая выдается семейным врачом для поступления детей во все учебные заведения, что устраняет необходимость в многочисленных обследованиях и справках.