Во Львовской области зарегистрирован случай столбняка у ребенка, его госпитализировали и оказывают необходимую медпомощь, сообщили в Минздраве Украины в пятницу, пишет УНН.

Детали

"Случай подозрения на столбняк зарегистрирован во Львовской области у 11-летнего ребенка. Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии, ему введен противостолбнячный иммуноглобулин", - сообщили в министерстве.

К медикам мама ребенка, как указано, обратились после появления симптомов, характерных для столбняка (тяжесть при открывании рта и разговоре, боль мышц спины, гипертонус всех мышц).

Медики и специалисты Львовского областного центра контроля и профилактики болезней после осмотра и эпидрасследования установили, что ребенок ранее не был вакцинирован против столбняка. "Инфицироваться он мог во время игры во дворе - об этом свидетельствуют царапины и повреждения ногтевой пластины на руках и кистях рук или в результате прокола ушей в домашних условиях и дальнейшего инфицирования через раны", - указали в Минздраве.

Дополнение

Как отмечают в Минздраве, единственный надежный способ защиты от столбняка - вакцинация. Прививки против столбняка, дифтерии и коклюша по календарю прививок проводят в 2, 4, 6 и 18 месяцев.

Вакцинация - бесплатная, сделать ее можно в пунктах прививок в больницах страны, предварительно записавшись у семейного врача. Ревакцинация - в 6 и 16 лет. С 26 лет плановая ревакцинация для взрослых является обязательной каждые 10 лет. "Сейчас страна обеспечена бесплатной вакциной для проведения рутинных прививок для детей и ревакцинации взрослых", - сообщили в Минздраве.

По итогам 2023 года уровень вакцинации против дифтерии и столбняка среди украинцев, как указано, на 37% ниже, чем в странах ЕС. В 2023 году только 151 697 детей получили прививки. Остальные пропустили прививки. Поэтому в этом году в стране Министерство здравоохранения инициировало проведение дополнительного раунда вакцинации детей и ревакцинации взрослых против дифтерии и столбняка.