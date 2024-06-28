МОЗ затвердило єдину форму медичної довідки для дошкільнят та учнів: що відомо
Київ • УНН
Міністерство охорони здоров'я затвердило єдину уніфіковану форму медичної довідки № 086/о, яка видається сімейним лікарем для вступу дітей до всіх навчальних закладів, що усуває необхідність у численних обстеженнях та довідках.
Міністерство охорони здоровʼя затвердило єдину форму медичної довідки, яка видається сімейним лікарем для зарахування дитини до закладів освіти всіх рівнів. Про це повідомляє пресслужба МОЗ, пише УНН.
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Зазначається, що відповідні зміни затверджено наказом №1351 від 25.07.2023 "Про організацію медичних оглядів дітей та інших осіб для зарахування їх до закладів освіти, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку".
Відтепер немає потреби проходити огляд у декількох лікарів, займати черги та отримувати довідки різної форми. Для вступу дитини до будь-якого закладу освіти видається уніфікована довідка №086/о "Медична довідка (витяг з медичної картки амбулаторного хворого),
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Для отримання довідки у дитини повинні бути обовʼязкові щеплення згідно з Національним календарем профілактичних щеплень.
Медичні огляди для зарахування дитини до дитячого садка або школи є обов’язковими.
В Україні для дітей застосовуються наступні профілактичні медичні огляди:
- медогляди новонароджених та дітей до їх вступу в дошкільні навчальні заклади;
- медогляди дітей перед вступом до закладів освіти;
- медогляди здобувачів дошкільної освіти;
- медогляди здобувачів середньої освіти;
- медогляди здобувачів інших рівнів освіти не є обов’язковими і проводяться, якщо цього вимагають заклади освіти.
У МОЗ також зауважили, що медичні довідки, що були видані до 1 жовтня 2023 року, вважаються дійсними протягом року.
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