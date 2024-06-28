Минздрав утвердил единую форму медицинской справки для дошкольников и учеников: что известно
Киев • УНН
Министерство здравоохранения утвердило единую унифицированную форму медицинской справки № 086/о, которая выдается семейным врачом для поступления детей во все учебные заведения, что устраняет необходимость в многочисленных обследованиях и справках.
Министерство здравоохранения утвердило единую форму медицинской справки, которая выдается семейным врачом для зачисления ребенка в учебные заведения всех уровней. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, пишет УНН.
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Отмечается, что соответствующие изменения утверждены приказом №1351 от 25.07.2023 "Об организации медицинских осмотров детей и других лиц для зачисления их в учебные заведения, детские учреждения оздоровления и отдыха".
Отныне нет необходимости проходить осмотр у нескольких врачей, занимать очереди и получать справки разной формы. Для поступления ребенка в любое учебное заведение выдается унифицированная справка №086/о "Медицинская справка (выписка из медицинской карты амбулаторного больного),
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Для получения справки у ребенка должны быть обязательные прививки согласно Национальному календарю профилактических прививок.
Медицинские осмотры для зачисления ребенка в детский сад или школу являются обязательными.
В Украине для детей применяются следующие профилактические медицинские осмотры:
- медосмотры новорожденных и детей до их поступления в дошкольные учебные заведения;
- медосмотры детей перед поступлением в учебные заведения;
- медосмотры соискателей дошкольного образования;
- медосмотры соискателей среднего образования;
- медосмотры соискателей других уровней образования не являются обязательными и проводятся, если этого требуют учебные заведения.
В Минздраве также отметили, что медицинские справки, которые были выданы до 1 октября 2023 года, считаются действительными в течение года.
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