Минздрав утвердил единую форму медицинской справки для дошкольников и учеников: что известно

Министерство здравоохранения утвердило единую форму медицинской справки, которая выдается семейным врачом для зачисления ребенка в учебные заведения всех уровней. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, пишет УНН.

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Отмечается, что соответствующие изменения утверждены приказом №1351 от 25.07.2023 "Об организации медицинских осмотров детей и других лиц для зачисления их в учебные заведения, детские учреждения оздоровления и отдыха".

Отныне нет необходимости проходить осмотр у нескольких врачей, занимать очереди и получать справки разной формы. Для поступления ребенка в любое учебное заведение выдается унифицированная справка №086/о "Медицинская справка (выписка из медицинской карты амбулаторного больного), - говорится в сообщении.

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Для получения справки у ребенка должны быть обязательные прививки согласно Национальному календарю профилактических прививок.

Медицинские осмотры для зачисления ребенка в детский сад или школу являются обязательными.

В Украине для детей применяются следующие профилактические медицинские осмотры:

медосмотры новорожденных и детей до их поступления в дошкольные учебные заведения;

медосмотры детей перед поступлением в учебные заведения;

медосмотры соискателей дошкольного образования;

медосмотры соискателей среднего образования;

медосмотры соискателей других уровней образования не являются обязательными и проводятся, если этого требуют учебные заведения.

В Минздраве также отметили, что медицинские справки, которые были выданы до 1 октября 2023 года, считаются действительными в течение года.

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