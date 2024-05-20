Обучение в августе и рабочие дни каждую субботу: Минобразования предоставило рекомендации по графику студентов на новый учебный год

На фоне сложной ситуации с энергоинфраструктурой в Украине, Министерство образования и науки предоставило новые рекомендации по подготовке к новому учебному году для учреждений высшего образования и профессионального предвысшего образования и профтехов. об этом пишет УНН со ссылкой заявление МОН.

Детали

В ведомстве объясняют, что они стремятся обеспечить подготовку учебных заведений к прохождению нового осенне-зимнего периода и отопительного сезона с учетом альтернативных источников энергии.

Также там говорят, что гибкий график образовательного процесса следует адаптировать к экономному использованию энергоресурсов.

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Именно поэтому в рамках подготовки к новому 2024/2025 учебному году МОН призывает к ряду важных рекомендаций. В частности учреждениям высшего образования и профессионального предвысшего образования рекомендуют:

Если возможно, начать 2024/2025 учебный год в первой половине августа 2024 года. Это касается образовательных программ всех уровней и всех соискателей, кроме студентов первых курсов.

Использовать субботние дни как рабочие в теплые месяцы года.

С середины ноября 2024 года до середины марта 2025 года планировать проведение зачетно-экзаменационной сессии, практической подготовки, выполнения курсовых и квалификационных работ и удлиненных каникул, а если нужно, - продолжить занятия в дистанционном формате.

При необходимости продлить образовательный процесс в 2024/2025 учебном году до конца июля 2025 года, кроме выпускных курсов.

Проводить образовательный процесс в традиционном (аудиторном) или смешанном (аудиторно-дистанционном) форматах в помещении учебного заведения или его отдельном корпусе в пределах расчетной вместимости сооружений гражданской защиты.

В тыловых регионах обеспечить проведение образовательного процесса преимущественно в аудиторном формате.

В прифронтовых и приграничных областях, где существует риск артиллерийских обстрелов, РСЗО, бомбовых (КАБы) и ракетных атак (С-300) и т.п., образовательный процесс можно осуществлять в укрытиях.

По согласованию с областными военными администрациями - на базе других учебных заведений в тыловых регионах в смешанном или (как исключение) дистанционном формате.

По согласованию с областными военными администрациями - на базе других учебных заведений в тыловых регионах в смешанном или (как исключение) дистанционном формате. Предусмотреть функционирование локальных систем оповещения о поступлении сигнала "Воздушная тревога" или других соответствующих сигналов оповещения в учебных корпусах и общежитиях учебных заведений.

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Похожие рекомендации получили и заведения профессионального (профессионально-технического) образования

Если возможно, начать учебный год раньше 1 сентября для учащихся П(ПТ)О второго и третьего курсов.

Использовать субботние дни как рабочие в теплые месяцы года. Если есть потребность, также возможно продлить образовательный процесс до конца июля 2025 года, кроме выпускных курсов.

Организовать обучение в очном формате при обязательном наличии укрытий. Если есть недостаточное количество мест в укрытиях, обучение можно организовать посменно. Важно: в зависимости от ситуации безопасности области, областными военными государственными администрациями может быть принято решение об осуществлении образовательного процесса в дистанционной или смешанной форме.

Если производственную практику невозможно организовать в обычном режиме, рекомендуем использовать учебные мастерские, лаборатории учреждений П(ПТ)О, а если есть необходимость и возможности, обеспечить ее прохождение дистанционно.

Система образования Украины продолжает функционировать в условиях полномасштабной войны. россия продолжает наносить удары по критической инфраструктуре нашей страны, что приводит к ограничениям в использовании энергоресурсов на всей территории Украины. Это влияет на безопасность всех участников образовательного процесса и на учебные заведения - отмечают в Министерстве образования и науки.

Напомним,

Министерство образования и науки Украины возобновило формульный принцип в распределении бюджетного финансирования между учреждениями высшего образования. Оно будет зависеть от 5 критериев, основным из которых станет количество студентов, обучающихся на бюджетной форме обучения.