Поступление в магистратуру: в МОН рассказали, каким в этом году будет экзамен

В этом году единый вступительный экзамен для поступления в магистратуру будет состоять из двух частей на 30 и 27 вопросов соответственно. об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий, передает УНН.

Детали

По словам Винницкого, степень сложности экзамена не изменилась. Заместитель министра образования и науки объяснил, что он состоит из двух частей, в частности теста на знание иностранного языка.

Нет, степень сложности не изменилась. На самом деле речь идет о едином вступительном экзамене, который состоит из двух блоков - это так называемый тест на общие учебные компетентности, которые включают в себя вербальную составляющую, составляющую по логике. Ну и так же - тест на знание иностранного языка. И то, и другое состоит из: первой части на 30 вопросов и второй на 27 вопросов. В общем, полтора часа - рассказал Михаил Винницкий.

Как пояснил чиновник, экзамен базируется очень сильно на том, что используется так же в Северной Америке и некоторых странах Европы. По его словам, это общее поступление на после бакалаврскую степень.

Дополнение

Винницкий отметил, что пока нельзя говорить о четких цифрах желающих поступить на магистратуру, но в МОН ожидают около 90 тысяч заявлений.

Сейчас, к сожалению, трудно это оценить (количество желающих студентов получить степень магистра или аспиранта - ред.) потому, что буквально только что началась регистрация для поступления. Так по состоянию на 9:30 зарегистрировано 386 заявок. Ну ожидаем в районе 80-90 тысяч (заявок - ред), но сейчас рано еще говорить о каких-то цифрах - отметил заместитель министра образования и науки Украины.

Напомним

Министерство образования и науки Украины утвердило основные принципы и процедуры приема абитуриентов во время вступительной кампании в 2024 году.