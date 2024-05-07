Вступ до магістратури: у МОН розповіли, яким цьогоріч буде іспит

Цьогоріч єдиний вступний іспит для вступу до магістратури складатиметься з двох частин на 30 та 27 запитань відповідно.Про це в ефірі телемарафону розповів заступник міністра освіти й науки України Михайло Винницький, передає УНН.

Деталі

За словами Винницького, ступінь складності іспиту не змінився. Заступник міністра освіти й науки пояснив, що він складається з двох частин, зокрема тесту на знання іноземної мови.

Ні, ступінь складності не змінився. Насправді мова йде про єдиний вступний іспит, який складається з двох блоків - це так званий тест на загальні навчальні компетентності, які включають в собі вербальну складову, складову з логіки. Ну й так само - тест на знання іноземної мови. Й те, й те складається з: першої частини на 30 питань та другої на 27 питань. Загалом півтори години

Як пояснив посадовець, іспит базується дуже сильно на тому, що використовується так само у Північній Америці й деяких країнах Європи. ЗА його словами, це загальний вступ на після бакалаврський ступінь.

Доповнення

Винницький зауважив, що наразі не можна говорити про чіткі цифри охочих вступити на магістратуру, але у МОН очікують близько 90 тисяч заяв.

Зараз, на жаль, важко це оцінити (кількість охочих студентів здобути ступінь магістра або аспіранта - ред.) тому, що буквально щойно розпочався реєстрація для вступу. Так станом на 9:30 зареєстровано 386 заявок. Ну очікуємо в районі 80-90 тисяч (заявок - ред), але зараз рано ще говорити про якісь цифри