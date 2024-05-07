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Вступ до магістратури: у МОН розповіли, яким цьогоріч буде іспит

Вступ до магістратури: у МОН розповіли, яким цьогоріч буде іспит

Київ • УНН

 • 16400 перегляди

Єдиний вступний іспит для вступу до магістратури в Україні складатиметься з двох частин на 30 та 27 питань відповідно. У МОН очікують, що цьогоріч близько 90 тисяч студентів подадуть заявки на вступ до магістратури.

Цьогоріч єдиний вступний іспит для вступу до магістратури складатиметься з двох частин на 30 та 27 запитань відповідно.Про це в ефірі телемарафону розповів заступник міністра освіти й науки України Михайло Винницький, передає УНН.

Деталі 

За словами Винницького, ступінь складності іспиту не змінився. Заступник міністра освіти й науки пояснив, що він складається з двох частин, зокрема тесту на знання іноземної мови.

Ні, ступінь складності не змінився. Насправді мова йде про єдиний вступний іспит, який складається з двох блоків - це так званий тест на загальні навчальні компетентності, які включають в собі вербальну складову, складову з логіки. Ну й так само - тест на знання іноземної мови. Й те, й те складається з: першої частини на 30 питань та другої на 27 питань. Загалом півтори години

- розповів Михайло Винницький.

Як пояснив посадовець, іспит базується дуже сильно на тому, що використовується так само у Північній Америці й деяких країнах Європи. ЗА його словами, це загальний вступ на після бакалаврський ступінь.

Доповнення

Винницький зауважив, що наразі не можна говорити про чіткі цифри охочих вступити на магістратуру, але у МОН очікують близько 90 тисяч заяв.

Зараз, на жаль, важко це оцінити (кількість охочих студентів здобути ступінь магістра або аспіранта - ред.) тому, що буквально щойно розпочався реєстрація для вступу. Так станом на 9:30 зареєстровано 386 заявок. Ну очікуємо в районі 80-90 тисяч (заявок - ред), але зараз рано ще говорити про якісь цифри

- зауважив заступник міністра освіти й науки України. 

Нагадаємо

Міністерство освіти і науки України затвердило основні принципи та процедури прийому вступників під час вступної кампанії у 2024 році.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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