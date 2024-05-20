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Навчання у серпні та робочі дні щосуботи: Міносвіти надало рекомендації щодо графіка студентів на новий навчальний рік

Київ • УНН

 • 22553 перегляди

Міністерство освіти і науки України надало рекомендації закладам вищої та професійно-технічної освіти адаптувати графік навчального року 2024/2025 для забезпечення економного використання енергоресурсів.

На тлі складної ситуації з енергоінфраструктурою в Україні, Міністерство  освіти і науки надало нові рекомендації щодо підготовки до нового навчального року для закладів вищої освіти та фахової передвищої освіти і профтехів. про це пише УНН з посилання заяву МОН.

Деталі 

У відомстві пояснюють, що вони прагнуть забезпечити підготовку закладів освіти до проходження нового осінньо-зимового періоду та опалювального сезону з урахуванням альтернативних джерел енергії.

Також там кажуть, що гнучкий графік освітнього процесу слід адаптувати до економного використання енергоресурсів.

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Саме тому в межах підготовки до нового 2024/2025 навчального року МОН закликає до низки важливих рекомендацій. Зокрема закладам вищої освіти та фахової передвищої освіти рекомендують:

  • Якщо можливо, розпочати 2024/2025 навчальний рік у першій половині серпня 2024 року. Це стосується освітніх програм усіх рівнів і всіх здобувачів, крім студентів перших курсів.
  • Використовувати суботні дні як робочі в теплі місяці року.
  • З середини листопада 2024 року до середини березня 2025 року планувати проведення заліково-екзаменаційної сесії, практичної підготовки, виконання курсових і кваліфікаційних робіт та подовжених канікул, а якщо потрібно, — продовжити заняття в дистанційному форматі.
  • За потреби подовжити освітній процес у 2024/2025 навчальному році до кінця липня 2025 року, крім випускних курсів.
  • Провадити освітній процес у традиційному (аудиторному) або змішаному (аудиторно-дистанційному) форматах у приміщенні закладу освіти або його окремому корпусі в межах розрахункової місткості споруд цивільного захисту.
  • У тилових регіонах забезпечити проведення освітнього процесу переважно в аудиторному форматі.
  • У прифронтових та прикордонних областях, де існує ризик артилерійських обстрілів, РСЗВ, бомбових (КАБи) та ракетних атак (С-300) тощо, освітній процес можна здійснювати в укриттях.
    За погодженням з обласними військовими адміністраціями — на базі інших закладів освіти в тилових регіонах у змішаному або (як виняток) дистанційному форматі.
  • Передбачити функціонування локальних систем оповіщення про надходження сигналу «Повітряна тривога» або інших відповідних сигналів оповіщення в навчальних корпусах та гуртожитках закладів освіти.

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Схожі рекомендації отримали й заклади професійної (професійно-технічної) освіти

  • Якщо можливо, розпочати навчальний рік раніше 1 вересня для учнів П(ПТ)О другого і третього курсів.
  • Використовувати суботні дні як робочі в теплі місяці року. Якщо є потреба, також можливо подовжити освітній процес до кінця липня 2025 року, крім випускних курсів.
  • Організувати навчання в очному форматі за обовʼязкової наявності укриттів. Якщо є недостатня кількість місць в укриттях, навчання можна організувати позмінно. Важливо: залежно від безпекової ситуації області, обласними військовими державними адміністраціями може бути ухвалено рішення про здійснення освітнього процесу в дистанційній або змішаній формі.
  • Якщо виробничу практику неможливо організувати у звичайному режимі, рекомендуємо використовувати навчальні майстерні, лабораторії закладів П(ПТ)О, а якщо є потреба і можливості, забезпечити її проходження дистанційно.

Система освіти України продовжує функціонувати в умовах повномасштабної війни. росія й надалі завдає ударів по критичній інфраструктурі нашої країни, що призводить до обмежень у використанні енергоресурсів на всій території України. Це впливає на безпеку всіх учасників освітнього процесу і на заклади освіти

- наголошують у Міністерстві освіти і науки. 

Нагадаємо

Міністерство освіти і науки України відновило формульний принцип у розподілі бюджетного фінансування між закладами вищої освіти. Воно залежатиме від 5 критеріїв, основним з яких стане кількість студентів, які навчаються на бюджетній формі навчання.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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