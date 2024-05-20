Навчання у серпні та робочі дні щосуботи: Міносвіти надало рекомендації щодо графіка студентів на новий навчальний рік

На тлі складної ситуації з енергоінфраструктурою в Україні, Міністерство освіти і науки надало нові рекомендації щодо підготовки до нового навчального року для закладів вищої освіти та фахової передвищої освіти і профтехів. про це пише УНН з посилання заяву МОН.

Деталі

У відомстві пояснюють, що вони прагнуть забезпечити підготовку закладів освіти до проходження нового осінньо-зимового періоду та опалювального сезону з урахуванням альтернативних джерел енергії.

Також там кажуть, що гнучкий графік освітнього процесу слід адаптувати до економного використання енергоресурсів.

Кабмін погодив об'єднання кількох вишів у Харкові, Львові та Києві - Міносвіти

Саме тому в межах підготовки до нового 2024/2025 навчального року МОН закликає до низки важливих рекомендацій. Зокрема закладам вищої освіти та фахової передвищої освіти рекомендують:

Вступ до магістратури: у МОН розповіли, яким цьогоріч буде іспит

Схожі рекомендації отримали й заклади професійної (професійно-технічної) освіти

Система освіти України продовжує функціонувати в умовах повномасштабної війни. росія й надалі завдає ударів по критичній інфраструктурі нашої країни, що призводить до обмежень у використанні енергоресурсів на всій території України. Це впливає на безпеку всіх учасників освітнього процесу і на заклади освіти