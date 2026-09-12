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Украина победила Болгарию и досрочно вышла в плей-офф волейбольного Евро-2026

Киев • УНН

 • 852 просмотра

Сборная Украины обыграла Болгарию со счётом 3:1 в третьем матче волейбольного Евро-2026. Команда Рауля Лосано гарантировала себе место в плей-офф.

Украина победила Болгарию и досрочно вышла в плей-офф волейбольного Евро-2026

Мужская сборная Украины по волейболу одержала победу над командой Болгарии в третьем матче группового этапа чемпионата Европы-2026. Об этом сообщает УНН.

Детали

Благодаря этой победе подопечные Рауля Лосано досрочно гарантировали себе место в плей-офф турнира.

Стартовый сет лучше начали болгары, которые удерживали преимущество до середины партии. При счёте 12:12 украинская команда перехватила инициативу и довела дело до победы — 25:23.

В начале второго сета сборная Болгарии пыталась вырваться вперёд, но при счёте 6:6 украинцы провели серию результативных розыгрышей, что позволило им выйти вперёд. Команде Рауля Лосано удалось удержать преимущество и выиграть сет — 25:22.

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В третьем сете сборной Болгарии удалось прервать победную серию Украины. С начала партии болгары владели инициативой, которая воплотилась в победу в партии — 25:21.

Решающий, четвёртый сет сборная Украины провела с преимуществом над соперником. Захватить лидерство в партии «сине-жёлтым» в частности удалось благодаря эйсам Олега Плотницкого, у которого была серия из четырёх подряд подач навылет, в итоге — 25:21.

После трёх туров украинцы лидируют в группе, имея три победы и девять очков. Следующий матч на Евро-2026 сборная Украины проведёт 14 сентября против Португалии.

Напомним

В июле мужская сборная Украины впервые в истории вышла в плей-офф волейбольной Лиги наций.

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Вадим Хлюдзинский

Спорт
Болгария
Португалия
Украина