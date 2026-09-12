Україна перемогла Болгарію та достроково вийшла у плейоф волейбольного Євро-2026
Київ • УНН
Збірна України здолала Болгарію з рахунком 3:1 у третьому матчі волейбольного Євро-2026. Команда Рауля Лосано гарантувала місце у плейоф.
Чоловіча збірна України з волейболу здобула перемогу над командою Болгарії у третьому матчі групового етапу чемпіонату Європи-2026. Про це повідомляє УНН.
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Завдяки цій перемозі підопічні Рауля Лосано достроково гарантували собі місце у плейоф турніру.
Стартовий сет краще розпочали болгари, які утримували перевагу до середини партії. За рахунку 12:12 українська команда перехопила ініціативу й довела справу до перемоги - 25:23.
На старті другого сету збірна Болгарії намагалася вирватися вперед, але 6:6 українці здійснили серію результативних розіграшів, що дозволило їм вийти вперед. Команді Рауля Лосано вдалося втримати перевагу і виграти сет 25:22.
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У третьому сеті збірній Болгарії вдалося перервати серію перемог України. Від старту партії болгарці володіли ініціативою, яка перетворилася на перемогу в партії - 25:21.
Вирішальний, четвертий сет збірна України провела з перевагою над суперником. Захопити лідерство у партії "синьо-жовтим" зокрема вдалося завдяки ейсам Олега Плотницького, в якого була серія з чотирьох поспіль подач навиліт, у підсумку - 25:21.
Після трьох турів українці лідирують у групі, маючи три перемоги та дев'ять очок. Наступний матч на Євро-2026 збірна України проведе 14 вересня проти Португалії.
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