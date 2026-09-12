Україна перемогла Болгарію та достроково вийшла у плейоф волейбольного Євро-2026

$44.5551.76
ukenru
20:21 • 6360 перегляди
Кушнер заявив про прогрес у переговорах, але "сторони не мають спільного бачення"
18:06 • 15534 перегляди
Реактивні БПЛА росіян роблять мобільні групи ППО України малоефективними - The Times
16:35 • 19670 перегляди
Вперше в історії: український безекіпажний катер знищили російський у боюVideo
12 вересня, 14:33 • 17908 перегляди
У Німеччині одного з підозрюваних у диверсії в аеропорту Лейпцига пов’язали з гру рф
12 вересня, 13:28 • 24002 перегляди
СБУ уразила виробництво FPV-дронів та склади БПЛА під таганрогомVideo
12 вересня, 13:15 • 23100 перегляди
пєсков запросив Зеленського до москви замість зустрічі з путіним на G20 у Маямі
12 вересня, 13:04 • 16366 перегляди
росія знову атакує залізницю, у Луцьку дрон влучив у пасажирський потягVideo
12 вересня, 12:18 • 19007 перегляди
Зеленський заявив про фактично безперервні удари рф і розкритикував реакцію світуPhoto
12 вересня, 11:32 • 19424 перегляди
росія втретє за місяць атакувала "Запоріжсталь": 4 працівники постраждали
12 вересня, 10:47 • 17903 перегляди
У путіна відповіли на пропозицію Зеленського зустрітися на саміті G20 у Маямі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+13°
1м/с
98%
749мм
Популярнi новини
Виплати за єБали затримуються: у Міноборони назвали причини та запевнили, що борги погасять12 вересня, 12:24 • 5254 перегляди
Памела Андерсон привернула увагу публіки, з'явившись у сукні з екстремально високим розрізомPhoto12 вересня, 12:30 • 17917 перегляди
ЗСУ провели одну з найуспішніших контрнаступальних операцій року під Лиманом – OSINT-аналітик12 вересня, 12:45 • 11622 перегляди
Майбутній глава Міноборони Естонії назвав відмову від допомоги Україні "злочинною"12 вересня, 12:53 • 6490 перегляди
Хусити взяли під контроль стратегічну протоку та зруйнували план Трампа щодо Ірану – Reuters12 вересня, 13:50 • 4910 перегляди
Публікації
Що посадити на дачі восени, щоб мати власний запас трав для чаю12 вересня, 07:30 • 35553 перегляди
Реформа БЕБ не змінила підхід до бізнесу: компанії продовжують стикатись з тиском Бюро11 вересня, 10:20 • 65464 перегляди
25 років трагедії 11 вересня: як це було і що змінилося у світі11 вересня, 10:06 • 66016 перегляди
Партнери України по антибалістичній програмі Freyja працюють над її реалізацією 24/7 - CEO Fire Point10 вересня, 14:49 • 86813 перегляди
Втеча від правосуддя: як затягується судовий розгляд справи лікарів Odrex і чи готується нова пастка 10 вересня, 10:12 • 95116 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Мухаммед ібн Салман
Олег Кіпер
Юрій Ігнат
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Житомирська область
Луцьк
Фастів
Реклама
УНН Lite
Памела Андерсон привернула увагу публіки, з'явившись у сукні з екстремально високим розрізомPhoto12 вересня, 12:30 • 17974 перегляди
Тревіс Келсі розповів деталі про весілля із Тейлор Свіфт12 вересня, 10:44 • 18579 перегляди
Люк Еванс розповів про важкий стан Тіма Каррі перед смертюPhoto12 вересня, 07:51 • 22403 перегляди
Леді Гага вперше стала мамою – співачка народила дитину від Майкла Поланскі12 вересня, 06:45 • 31297 перегляди
Анджеліна Джолі розповіла, хто оплачує її гуманітарні поїздки в Україну11 вересня, 12:44 • 42205 перегляди
Актуальне
Економіст (журнал)
The Times
Шахед-136
Опалення
«Калібр» (сімейство ракет)

Україна перемогла Болгарію та достроково вийшла у плейоф волейбольного Євро-2026

Київ • УНН

 • 708 перегляди

Збірна України здолала Болгарію з рахунком 3:1 у третьому матчі волейбольного Євро-2026. Команда Рауля Лосано гарантувала місце у плейоф.

Україна перемогла Болгарію та достроково вийшла у плейоф волейбольного Євро-2026

Чоловіча збірна України з волейболу здобула перемогу над командою Болгарії у третьому матчі групового етапу чемпіонату Європи-2026. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Завдяки цій перемозі підопічні Рауля Лосано достроково гарантували собі місце у плейоф турніру.

Стартовий сет краще розпочали болгари, які утримували перевагу до середини партії. За рахунку 12:12 українська команда перехопила ініціативу й довела справу до перемоги - 25:23.

На старті другого сету збірна Болгарії намагалася вирватися вперед, але 6:6 українці здійснили серію результативних розіграшів, що дозволило їм вийти вперед. Команді Рауля Лосано вдалося втримати перевагу і виграти сет 25:22.

Міжнародна федерація волейболу допустила російських спортсменів до участі у світових змаганнях08.07.26, 20:17 • 4827 переглядiв

У третьому сеті збірній Болгарії вдалося перервати серію перемог України. Від старту партії болгарці володіли ініціативою, яка перетворилася на перемогу в партії - 25:21.

Вирішальний, четвертий сет збірна України провела з перевагою над суперником. Захопити лідерство у партії "синьо-жовтим" зокрема вдалося завдяки ейсам Олега Плотницького, в якого була серія з чотирьох поспіль подач навиліт, у підсумку - 25:21.

Після трьох турів українці лідирують у групі, маючи три перемоги та дев'ять очок. Наступний матч на Євро-2026 збірна України проведе 14 вересня проти Португалії.

Нагадаємо

У липні чоловіча збірна України вперше в історії вийшла у плейоф волейбольної Ліги націй.

росія відмовилася від участі у чоловічому Кубку світу з волейболу-202704.08.26, 16:14 • 4331 перегляд

Вадим Хлюдзинський

Спорт
Болгарія
Португалія
Україна