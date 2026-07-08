Международная федерация волейбола допустила российских спортсменов к участию в мировых соревнованиях

Международная федерация волейбола (FIVB) восстановила россию в правах на выступления в международных соревнованиях. Об этом сообщили на официальном сайте организации, пишет УНН.

Детали

Решение о восстановлении россии в правах в международном волейболе было принято на фоне заявления Международного олимпийского комитета, в котором они сняли ограничения относительно рекомендаций об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

Согласно заявлению FIVB, россия будет восстановлена в мировом рейтинге с теми же очками мирового рейтинга, которые они имели на момент отстранения. А возвращение страны-агрессора к выступлениям в международных соревнованиях ожидается в 2027 году — в рамках Лиги наций и Кубка мира.

Международная федерация волейбола также рассмотрит сценарии относительно использования российского флага, гимна, цветов или любых других опознавательных символов. О соответствующем решении относительно российской символики на соревнованиях будет сообщено позднее.

ФИФА рассмотрит возвращение российских команд на международные турниры после решения МОК