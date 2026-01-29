Украина переходит на европейские стандарты труда и отдыха водителей
Киев • УНН
Украина переходит на европейские стандарты труда и отдыха водителей коммерческого транспорта с 26 июля 2026 года. Новые правила включают требования к ФОПам, запрет отдыха в кабине и ограничения ночной смены.
Украина переходит на европейские стандарты работы и отдыха водителей коммерческого транспорта. Министерство развития общин и территорий утвердило новые правила, которые вступают в силу с 26 июля 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Минразвития, пишет УНН.
Что упрощается
Требования по тахографам и режиму труда не применяются к:
- транспорту Сил безопасности и обороны, экстренных и аварийных служб;
- сельскохозяйственных, коммунальных, почтовых и отдельных специализированных перевозок в пределах 100 км;
- транспорта до 7,5 тонн в радиусе до 100 км для перевозки собственного груза (при условии, что управление не является основной деятельностью);
- учебного и малоскоростного транспорта;
- перевозок в зонах боевых действий.
Что не меняется
- четкие нормы управления и отдыха (9 ч/день, 56 ч/неделя, перерыв после 4,5 ч);
- обязательное использование исправных тахографов для перевозок, на которые распространяются требования.
Украинцы приобрели в 2025 году почти 97 тысяч легковых автомобилей с пробегом до 5 лет - исследование29.01.26, 10:24 • 2436 просмотров
Что нового
- правила распространяются не только на штатных водителей, но и на ФОПов и водителей по гражданско-правовым договорам, в том числе и тех, кто выполняет международные перевозки пассажиров по заказу или международные перевозки такси;
- запрет проводить обычный еженедельный отдых в кабине – он должен обеспечиваться в надлежащих условиях за счет перевозчика;
- ночная смена (22:00–06:00) – может длиться не более 10 часов, здесь важно различать понятия “рабочая смена” и “время управления”;
- для международных перевозок грузовиками, зарегистрированными после 30 июня 2026 года, – обязательны смарт-тахографы G2V2;
- увеличен срок хранения записей: водитель должен иметь данные за текущий день и за последние 56 дней, предприятие – хранить их 2 года.
Когда правила вступают в силу
Новые правила становятся обязательными через 6 месяцев после официального опубликования — с 26 июля 2026 года. Это дает бизнесу и водителям время на адаптацию.
Сосулька упала на авто: что делать и как возместить ущерб29.01.26, 17:22 • 1416 просмотров