Украина переходит на европейские стандарты труда и отдыха водителей

Украина переходит на европейские стандарты работы и отдыха водителей коммерческого транспорта. Министерство развития общин и территорий утвердило новые правила, которые вступают в силу с 26 июля 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Минразвития, пишет УНН.

Что упрощается

Требования по тахографам и режиму труда не применяются к:

транспорту Сил безопасности и обороны, экстренных и аварийных служб;

сельскохозяйственных, коммунальных, почтовых и отдельных специализированных перевозок в пределах 100 км;

транспорта до 7,5 тонн в радиусе до 100 км для перевозки собственного груза (при условии, что управление не является основной деятельностью);

учебного и малоскоростного транспорта;

перевозок в зонах боевых действий.

Что не меняется

четкие нормы управления и отдыха (9 ч/день, 56 ч/неделя, перерыв после 4,5 ч);

обязательное использование исправных тахографов для перевозок, на которые распространяются требования.

Что нового

правила распространяются не только на штатных водителей, но и на ФОПов и водителей по гражданско-правовым договорам, в том числе и тех, кто выполняет международные перевозки пассажиров по заказу или международные перевозки такси;

запрет проводить обычный еженедельный отдых в кабине – он должен обеспечиваться в надлежащих условиях за счет перевозчика;

ночная смена (22:00–06:00) – может длиться не более 10 часов, здесь важно различать понятия “рабочая смена” и “время управления”;

для международных перевозок грузовиками, зарегистрированными после 30 июня 2026 года, – обязательны смарт-тахографы G2V2;

увеличен срок хранения записей: водитель должен иметь данные за текущий день и за последние 56 дней, предприятие – хранить их 2 года.

Когда правила вступают в силу

Новые правила становятся обязательными через 6 месяцев после официального опубликования — с 26 июля 2026 года. Это дает бизнесу и водителям время на адаптацию.

