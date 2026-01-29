Україна переходить на європейські стандарти праці та відпочинку водіїв

$42.770.19
51.230.00
ukenru
13:51 • 6720 перегляди
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
13:24 • 13022 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
13:06 • 13550 перегляди
У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир’я" між росією та Україною
12:04 • 18766 перегляди
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
11:56 • 17664 перегляди
Місцями до -30°: в Україну насуваються сильні морози
11:30 • 14314 перегляди
Суд в Одесі продовжив домашній арешт лікарям скандальної клініки Odrex у справі про смерть пацієнта
29 січня, 10:21 • 17115 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російської РЛС "Небо-СВУ" вартістю $100 млн та пунктів управління дронів окупантів
29 січня, 10:01 • 27124 перегляди
Існує три сценарії розвитку подій в Україні у 2026 році - The Wall Street Journal
29 січня, 09:37 • 12009 перегляди
Україна може зменшити залежність від розвідданих США за кілька місяців - FT
Ексклюзив
29 січня, 09:19 • 14160 перегляди
Після третього блокування StopOdrex скандальна клініка може перейти до фізичної розправи зі свідками – вдова колишнього пацієнта "Одрекс"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
1м/с
98%
738мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Маск анонсував кінець випуску Tesla Model S та Model X на користь роботів29 січня, 06:27 • 30244 перегляди
Франція посилюватиме тиск на росію та працює над новими санкціями - Макрон29 січня, 08:32 • 7578 перегляди
Українські сили збили два російські літаки за добу: один над Чорним морем29 січня, 09:05 • 26652 перегляди
Готував атаку на морські дрони Sea Baby та Magura: СБУ затримала російського "крота"29 січня, 09:33 • 8884 перегляди
Адміністрація Трампа таємно зустрічалася з сепаратистами канадської Альберти: ЗМІ розкрили деталі14:13 • 7364 перегляди
Публікації
День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo15:15 • 4274 перегляди
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 65199 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 93698 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 116517 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54 • 95145 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Сі Цзіньпін
Марк Карні
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Чернігівська область
Іран
Китай
Реклама
УНН Lite
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження28 січня, 18:25 • 24972 перегляди
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 51213 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 48690 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України27 січня, 15:38 • 54854 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53 • 57138 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Financial Times
Опалення

Україна переходить на європейські стандарти праці та відпочинку водіїв

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Україна переходить на європейські стандарти праці та відпочинку водіїв комерційного транспорту з 26 липня 2026 року. Нові правила включають вимоги до ФОПів, заборону відпочинку в кабіні та обмеження нічної зміни.

Україна переходить на європейські стандарти праці та відпочинку водіїв

Україна переходить на європейські стандарти роботи та відпочинку водіїв комерційного транспорту. Міністерство розвитку громад та територій затвердило нові правила, які вступають в силу з 26 липня 2026 року. Про це повідомляє пресслужба Мінрозвитку, пише УНН.

Що спрощується

Вимоги щодо тахографів і режиму праці не застосовуються до:

  • транспорту Сил безпеки та оборони, екстрених і аварійних служб;
    • сільськогосподарських, комунальних, поштових та окремих спеціалізованих перевезень у межах 100 км;
      • транспорту до 7,5 тонн у радіусі до 100 км для перевезення власного вантажу (за умови, що керування не є основною діяльністю);
        •  навчального та малошвидкісного транспорту;
          •  перевезень у зонах бойових дій.

            Що не змінюється

            • чіткі норми керування та відпочинку (9 год/день, 56 год/тиждень, перерва після 4,5 год);
              • обовʼязкове використання справних тахографів для перевезень, на які поширюються вимоги.

                Українці придбали в 2025 році майже 97 тисяч легковиків з пробігом до 5 років - дослідження29.01.26, 10:24 • 2392 перегляди

                Що нового

                • правила поширюються не лише на штатних водіїв, а й на ФОПів та водіїв за цивільно-правовими договорами, зокрема й тих, хто виконують міжнародні перевезення пасажирів на замовлення чи міжнародні перевезення таксі;
                  • заборона проводити звичайний щотижневий відпочинок у кабіні – він має забезпечуватися у належних умовах за рахунок перевізника;
                    • нічна зміна (22:00–06:00) – може тривати не більше 10 годин, тут важливо розрізняти поняття “робоча зміна” та “час керування”;
                      • для міжнародних перевезень вантажівками, зареєстрованими після 30 червня 2026 року, – обовʼязкові смарт-тахографи G2V2;
                        • збільшено строк зберігання записів: водій має мати дані за поточний день та за останні 56 днів, підприємство – зберігати їх 2 роки.

                          Коли правила набирають чинності

                          Нові правила стають обовʼязковими через 6 місяців після офіційного опублікування — з 26 липня 2026 року. Це дає бізнесу і водіям час на адаптацію.

                          Бурулька впала на авто: що робити та як відшкодувати збитки29.01.26, 17:22 • 1090 переглядiв

                          Ольга Розгон

                          СуспільствоАвто
                          Техніка
                          Війна в Україні
                          Україна