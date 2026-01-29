Україна переходить на європейські стандарти праці та відпочинку водіїв

Україна переходить на європейські стандарти роботи та відпочинку водіїв комерційного транспорту. Міністерство розвитку громад та територій затвердило нові правила, які вступають в силу з 26 липня 2026 року. Про це повідомляє пресслужба Мінрозвитку, пише УНН.

Що спрощується

Вимоги щодо тахографів і режиму праці не застосовуються до:

транспорту Сил безпеки та оборони, екстрених і аварійних служб;

сільськогосподарських, комунальних, поштових та окремих спеціалізованих перевезень у межах 100 км;

транспорту до 7,5 тонн у радіусі до 100 км для перевезення власного вантажу (за умови, що керування не є основною діяльністю);

навчального та малошвидкісного транспорту;

перевезень у зонах бойових дій.

Що не змінюється

чіткі норми керування та відпочинку (9 год/день, 56 год/тиждень, перерва після 4,5 год);

обовʼязкове використання справних тахографів для перевезень, на які поширюються вимоги.

Українці придбали в 2025 році майже 97 тисяч легковиків з пробігом до 5 років - дослідження

Що нового

правила поширюються не лише на штатних водіїв, а й на ФОПів та водіїв за цивільно-правовими договорами, зокрема й тих, хто виконують міжнародні перевезення пасажирів на замовлення чи міжнародні перевезення таксі;

заборона проводити звичайний щотижневий відпочинок у кабіні – він має забезпечуватися у належних умовах за рахунок перевізника;

нічна зміна (22:00–06:00) – може тривати не більше 10 годин, тут важливо розрізняти поняття “робоча зміна” та “час керування”;

для міжнародних перевезень вантажівками, зареєстрованими після 30 червня 2026 року, – обовʼязкові смарт-тахографи G2V2;

збільшено строк зберігання записів: водій має мати дані за поточний день та за останні 56 днів, підприємство – зберігати їх 2 роки.

Коли правила набирають чинності

Нові правила стають обовʼязковими через 6 місяців після офіційного опублікування — з 26 липня 2026 року. Це дає бізнесу і водіям час на адаптацію.

Бурулька впала на авто: що робити та як відшкодувати збитки