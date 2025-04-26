Украина ожидает более $39 млрд бюджетной поддержки в этом году – Шмыгаль

В 2025 году Украина ожидает более 39 миллиардов долларов бюджетной поддержки. Поступление этих средств подтверждено партнерами, а Киев рассчитывает на их поступление. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время Круглого стола министерского уровня в поддержку Украины во Всемирном банке в Вашингтоне, передает УНН.

Во время Круглого стола министерского уровня в поддержку Украины во Всемирном банке подчеркнул, что независимо от дальнейшего развития событий, 2026-2027 годы будут временем больших вызовов для макрофинансовой стабильности Украины - отметил премьер-министр Украины.

По его словам, Украине нужен прогнозируемый финансовый ресурс как для покрытия текущих бюджетных расходов, так и для продолжения восстановления.

Наиболее оптимальным вариантом решения этого вопроса будет полная конфискация российских обездвиженных активов на Западе и их направление Украине - отметил Денис Шмыгаль.

Также он напомнил, что по последней оценке Всемирного банка, потребности в восстановлении Украины на ближайшие 10 лет составляют 524 миллиарда долларов.

"Эти цифры свидетельствуют, что объем российских обездвиженных активов (примерно 300 млрд долларов) значительно меньше объема потребностей на восстановление Украины. Поэтому целесообразно было бы рассмотреть возможность дополнительного налогообложения российского сырья. Агрессор должен заплатить за причиненные им разрушения, а Украина должна получить ресурс для восстановления", - подчеркнул Шмыгаль.

Напомним

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Всемирный банк предоставит Украине 70 миллионов долларов для для поддержки стабильности работы украинской энергосистемы. Средства будут использованы для приобретения систем хранения энергии компанией "Укргидроэнерго". Это позволит создавать запас электроэнергии и усилит нашу энергетическую устойчивость.

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