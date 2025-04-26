Украина ожидает более $39 млрд бюджетной поддержки в этом году – Шмыгаль

$41.690.02
47.420.13
ukenru
В ближайшие дни могут состояться встречи, которые должны приблизить тишину для Украины - Зеленский
19:37 • 4520 просмотра

В ближайшие дни могут состояться встречи, которые должны приблизить тишину для Украины - Зеленский

19:10 • 11527 просмотра

Опоздание как минимум на три недели: Трамп заявил, что Украина не подписала соглашение об ископаемых

16:43 • 14050 просмотра

Зеленский может не поехать на похороны Папы Римского: кто представит Украину

Эксклюзив
25 апреля, 11:13 • 27178 просмотра

Выезд украинцев за границу: социолог рассказала о новых тенденциях

25 апреля, 10:48 • 38807 просмотра

Украина не получала официальных сигналов от США об их выходе из мирного процесса - МИД

25 апреля, 10:30 • 47768 просмотра

Похороны Папы Римского Франциска: кто будет присутствовать на церемонии и как будет проходить месса

25 апреля, 09:10 • 36754 просмотра

Зарплата будет расти на 3-4% ежегодно в 2025-2027 годах - прогноз НБУ

Эксклюзив
25 апреля, 07:40 • 39715 просмотра

Блокировка реформы АРМА ставит под угрозу выполнение получения финансирования от ЕС: нардеп возложил ответственность на Думу

25 апреля, 05:56 • 80256 просмотра

Проводы 2025: как поминать умерших и какие меры безопасности в этом году

24 апреля, 18:25 • 57925 просмотра

рф, предварительно, ударила по Киеву северокорейской баллистической ракетой, спецслужбы проверяют детали - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+14°
3м/с
64%
746 мм
Популярные новости

Вывозило украинское зерно из оккупированного Крыма: в Черном море арестовали судно, которое входило в "теневой" флот рф

25 апреля, 12:08 • 5130 просмотра

Археологи раскопали на побережье Перу элитную женскую гробницу, которой пять тысяч лет

25 апреля, 14:57 • 9444 просмотра

Канье Уэст запустил первый стрим на Twitch и за считанные минуты улетел в бан за зигование

15:56 • 10911 просмотра

В столичном ТЦ Lavina Mall пожар: посетителей эвакуировали

16:19 • 6290 просмотра

Слушала русскую музыку в День траура: в Киеве привлекли к ответственности 28-летнюю женщину

18:01 • 4520 просмотра
публикации

Похороны Папы Римского Франциска: кто будет присутствовать на церемонии и как будет проходить месса

25 апреля, 10:30 • 47768 просмотра

Проводы 2025: как поминать умерших и какие меры безопасности в этом году

25 апреля, 05:56 • 80256 просмотра

“Трахтибидох”, криминалисты и аналитика с 2018-го: мастер-класс реформирования фармрынка от Нацакадемии правовых наук Украины

24 апреля, 11:00 • 133335 просмотра

Поразка 51-го арсенала ГРАУ: какие еще склады с оружием были атакованы в рф

23 апреля, 14:18 • 297684 просмотра

Выход один - Зима "на выход", или почему главный юрист НБУ должен покинуть должность

23 апреля, 13:44 • 187150 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Папа Франциск

Джо Байден

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Ватикан

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Канье Уэст запустил первый стрим на Twitch и за считанные минуты улетел в бан за зигование

15:56 • 10944 просмотра

Блейк Лайвли появилась на красной дорожке на гала-концерте Time100 в платье от ливанского модельера

25 апреля, 07:29 • 50369 просмотра

Меган Маркл обнаружила новое сходство между своими детьми и детьми Кейт после того, как ее обвинили в копировании гардероба Джорджа и Шарлотты

24 апреля, 15:17 • 42341 просмотра

Бен Аффлек рассказал, почему дети критикуют его фильмы, говоря: "Это ужасно!"

24 апреля, 14:13 • 49293 просмотра

Джейсон Биггс взял под контроль свое здоровье: в борьбе с пагубными привычками звезда "Американского пирога" сильно изменился

24 апреля, 08:47 • 80275 просмотра
Актуальное

Financial Times

Spotify

Facebook

Instagram

ТикТок

Украина ожидает более $39 млрд бюджетной поддержки в этом году – Шмыгаль

Киев • УНН

 • 138 просмотра

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что партнеры подтвердили предоставление Украине более 39 млрд долларов бюджетной поддержки в 2025 году. Также он подчеркнул важность конфискации российских активов.

Украина ожидает более $39 млрд бюджетной поддержки в этом году – Шмыгаль

В 2025 году Украина ожидает более 39 миллиардов долларов бюджетной поддержки. Поступление этих средств подтверждено партнерами, а Киев рассчитывает на их поступление. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время Круглого стола министерского уровня в поддержку Украины во Всемирном банке в Вашингтоне, передает УНН.

Во время Круглого стола министерского уровня в поддержку Украины во Всемирном банке подчеркнул, что независимо от дальнейшего развития событий, 2026-2027 годы будут временем больших вызовов для макрофинансовой стабильности Украины

- отметил премьер-министр Украины.

По его словам, Украине нужен прогнозируемый финансовый ресурс как для покрытия текущих бюджетных расходов, так и для продолжения восстановления.

Наиболее оптимальным вариантом решения этого вопроса будет полная конфискация российских обездвиженных активов на Западе и их направление Украине

- отметил Денис Шмыгаль.

Также он напомнил, что по последней оценке Всемирного банка, потребности в восстановлении Украины на ближайшие 10 лет составляют 524 миллиарда долларов.

"Эти цифры свидетельствуют, что объем российских обездвиженных активов (примерно 300 млрд долларов) значительно меньше объема потребностей на восстановление Украины. Поэтому целесообразно было бы рассмотреть возможность дополнительного налогообложения российского сырья. Агрессор должен заплатить за причиненные им разрушения, а Украина должна получить ресурс для восстановления", - подчеркнул Шмыгаль.

Напомним

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Всемирный банк предоставит Украине 70 миллионов долларов для для поддержки стабильности работы украинской энергосистемы. Средства будут использованы для приобретения систем хранения энергии компанией "Укргидроэнерго". Это позволит создавать запас электроэнергии и усилит нашу энергетическую устойчивость. 

Украина подписала с ЕБРР договор об усилении энергетической устойчивости25.04.25, 17:54 • 1874 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Экономикаполитика
Укргидроэнерго
Всемирный банк
Вашингтон
Украина
Денис Шмыгаль
Brent
$66.98
Bitcoin
$94,909.30
S&P 500
$5,515.95
Tesla
$285.47
Газ TTF
$32.43
Золото
$3,316.56
Ethereum
$1,798.31