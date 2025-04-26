Україна очікує понад $39 млрд бюджетної підтримки у цьому році - Шмигаль

У 2025 році Україна очікує понад 39 мільярдів доларів бюджетної підтримки. Надходження цих коштів підтверджено партнерами, а Київ розраховує на їх надходження. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час Круглого столу міністерського рівня на підтримку України у Світовому банку у Вашингтоні, передає УНН.

Під час Круглого столу міністерського рівня на підтримку України у Світовому банку наголосив, що незалежно від подальшого розвитку подій, 2026-2027 роки будуть часом великих викликів для макрофінансової стабільності України - зазначив прем'єр-міністр України.

За його словами, Україні потрібен прогнозований фінансовий ресурс як для покриття поточних бюджетних видатків, так і для продовження відбудови.

Найоптимальнішим варіантом розв’язання цього питання буде повна конфіскація російських знерухомлених активів на Заході та їх спрямування Україні - зауважив Денис Шмигаль.

Також він нагадав, що за останньою оцінкою Світового банку, потреби у відновленні України на найближчі 10 років складають 524 мільярди доларів.

"Ці цифри свідчать, що обсяг російських знерухомлених активів (приблизно 300 млрд доларів) значно менший за обсяг потреб на відбудову України. Тому доцільно було б розглянути можливість додаткового оподаткування російської сировини. Агресор має заплатити за спричинені ним руйнування, а Україна має отримати ресурс для відновлення", - підкреслив Шмигаль.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Світовий банк надасть Україні 70 мільйонів доларів для для підтримки стабільності роботи української енергосистеми. Кошти будуть використані для придбання систем зберігання енергії компанією "Укргідроенерго". Це дозволить створювати запас електроенергії та посилить нашу енергетичну стійкість.

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