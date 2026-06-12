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Украина одобрила стратегию декарбонизации экономики и обновила климатический план

Киев • УНН

 • 476 просмотра

Правительство утвердило стратегию низкоуглеродного развития до 2050 года и обновило климатический план. Это, как ожидается, позволит привлечь средства ЕС и ускорить рост ВВП.

Украина одобрила стратегию декарбонизации экономики и обновила климатический план

Украина одобрила стратегию декарбонизации экономики в рамках адаптации к европейской климатической политике, определив направления, что должно позволить привлечь ресурсы из ЕС, также обновлен климатический план, сообщили в Минэкономики в пятницу, пишет УНН.

Правительство утвердило Долгосрочную стратегию низкоуглеродного развития Украины до 2050 года

Документ, как указано, "определяет видение и ключевые направления декарбонизации экономики и создает единую рамку для координации действий государства, бизнеса и международных партнеров на пути к климатической нейтральности".

Ожидаемые результаты:

  • дополнительный рост ВВП до +2,1% к 2035 году;
    • снижение энергоемкости экономики более чем в два раза;
      • развитие новых секторов (биометан, водород, технологии улавливания и хранения CO₂);
        • более 4 ГВт распределенной генерации;
          • создание новых зеленых рабочих мест и поддержка трансформации регионов;
            • усиление инвестиций в модернизацию и энергоэффективность.

              Внедрение стратегии, как ожидается, "поможет адаптировать экономику к европейской климатической политике, в частности CBAM, и расширить доступ к климатическим фондам и финансовым инструментам ЕС".

              Национальный план по энергетике и климату обновили

              Украина также "актуализировала Национальный план по энергетике и климату (НПЭК) до 2030 года", сообщили в Минэкономики.

              Обновленный документ, как сообщается, учитывает восстановление экономики, усиление энергетической безопасности и курс на членство в ЕС, а также определяет ключевые приоритеты государственной политики в энергетике и климате на ближайшие годы.

              "НПЭК направлен на выполнение международных обязательств в рамках Ukraine Facility и учитывает рекомендации Европейской комиссии из отчета о прогрессе Украины в рамках пакета расширения ЕС за 2025 год", - говорится в сообщении.

              План охватывает 5 ключевых направлений:

              • декарбонизация (в частности ВИЭ);
                • энергоэффективность;
                  • энергетическая безопасность;
                    • внутренний энергорынок;
                      • исследования, инновации и конкурентоспособность.

                        Документ также содержит аналитическое моделирование достижимости целей и в перспективе станет основой для формирования новых инвестиционных проектов в сферах энергетики и климата, отметили в Минэкономики.

                        Украина представила отчет о декарбонизации и план по энергетике на СОР2806.12.23, 14:49 • 28947 просмотров

                        Юлия Шрамко

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