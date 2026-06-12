Украина одобрила стратегию декарбонизации экономики и обновила климатический план

Украина одобрила стратегию декарбонизации экономики в рамках адаптации к европейской климатической политике, определив направления, что должно позволить привлечь ресурсы из ЕС, также обновлен климатический план, сообщили в Минэкономики в пятницу, пишет УНН.

Правительство утвердило Долгосрочную стратегию низкоуглеродного развития Украины до 2050 года сообщили в министерстве.

Документ, как указано, "определяет видение и ключевые направления декарбонизации экономики и создает единую рамку для координации действий государства, бизнеса и международных партнеров на пути к климатической нейтральности".

Ожидаемые результаты:

дополнительный рост ВВП до +2,1% к 2035 году;

снижение энергоемкости экономики более чем в два раза;

развитие новых секторов (биометан, водород, технологии улавливания и хранения CO₂);

более 4 ГВт распределенной генерации;

создание новых зеленых рабочих мест и поддержка трансформации регионов;

усиление инвестиций в модернизацию и энергоэффективность.

Внедрение стратегии, как ожидается, "поможет адаптировать экономику к европейской климатической политике, в частности CBAM, и расширить доступ к климатическим фондам и финансовым инструментам ЕС".

Национальный план по энергетике и климату обновили

Украина также "актуализировала Национальный план по энергетике и климату (НПЭК) до 2030 года", сообщили в Минэкономики.

Обновленный документ, как сообщается, учитывает восстановление экономики, усиление энергетической безопасности и курс на членство в ЕС, а также определяет ключевые приоритеты государственной политики в энергетике и климате на ближайшие годы.

"НПЭК направлен на выполнение международных обязательств в рамках Ukraine Facility и учитывает рекомендации Европейской комиссии из отчета о прогрессе Украины в рамках пакета расширения ЕС за 2025 год", - говорится в сообщении.

План охватывает 5 ключевых направлений:

декарбонизация (в частности ВИЭ);

энергоэффективность;

энергетическая безопасность;

внутренний энергорынок;

исследования, инновации и конкурентоспособность.

Документ также содержит аналитическое моделирование достижимости целей и в перспективе станет основой для формирования новых инвестиционных проектов в сферах энергетики и климата, отметили в Минэкономики.

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