Украина одобрила стратегию декарбонизации экономики и обновила климатический план
Киев • УНН
Правительство утвердило стратегию низкоуглеродного развития до 2050 года и обновило климатический план. Это, как ожидается, позволит привлечь средства ЕС и ускорить рост ВВП.
Украина одобрила стратегию декарбонизации экономики в рамках адаптации к европейской климатической политике, определив направления, что должно позволить привлечь ресурсы из ЕС, также обновлен климатический план, сообщили в Минэкономики в пятницу, пишет УНН.
Правительство утвердило Долгосрочную стратегию низкоуглеродного развития Украины до 2050 года
Документ, как указано, "определяет видение и ключевые направления декарбонизации экономики и создает единую рамку для координации действий государства, бизнеса и международных партнеров на пути к климатической нейтральности".
Ожидаемые результаты:
- дополнительный рост ВВП до +2,1% к 2035 году;
- снижение энергоемкости экономики более чем в два раза;
- развитие новых секторов (биометан, водород, технологии улавливания и хранения CO₂);
- более 4 ГВт распределенной генерации;
- создание новых зеленых рабочих мест и поддержка трансформации регионов;
- усиление инвестиций в модернизацию и энергоэффективность.
Внедрение стратегии, как ожидается, "поможет адаптировать экономику к европейской климатической политике, в частности CBAM, и расширить доступ к климатическим фондам и финансовым инструментам ЕС".
Национальный план по энергетике и климату обновили
Украина также "актуализировала Национальный план по энергетике и климату (НПЭК) до 2030 года", сообщили в Минэкономики.
Обновленный документ, как сообщается, учитывает восстановление экономики, усиление энергетической безопасности и курс на членство в ЕС, а также определяет ключевые приоритеты государственной политики в энергетике и климате на ближайшие годы.
"НПЭК направлен на выполнение международных обязательств в рамках Ukraine Facility и учитывает рекомендации Европейской комиссии из отчета о прогрессе Украины в рамках пакета расширения ЕС за 2025 год", - говорится в сообщении.
План охватывает 5 ключевых направлений:
- декарбонизация (в частности ВИЭ);
- энергоэффективность;
- энергетическая безопасность;
- внутренний энергорынок;
- исследования, инновации и конкурентоспособность.
Документ также содержит аналитическое моделирование достижимости целей и в перспективе станет основой для формирования новых инвестиционных проектов в сферах энергетики и климата, отметили в Минэкономики.
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