Украина не направляла беспилотники в сторону Латвии, но если дроны были перенаправлены российскими РЭБ — готова извиниться

Украина никогда не направляла никаких беспилотников в сторону Латвии. Однако Киев готов извиниться, если подтвердится, что это были украинские дроны, намеренно отклоненные от курса и направленные в сторону Латвии российскими средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после телефонных переговоров с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже, передает УНН.

Находимся в тесном контакте с Латвией относительно недавних инцидентов с дронами, а наши компетентные органы обмениваются информацией, чтобы точно выяснить все обстоятельства событий. Если подтвердится, что это были украинские дроны, намеренно отклоненные от курса и направленные в сторону Латвии российскими средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), выразим наши искренние извинения латвийским друзьям. Могу с полной уверенностью заявить: Украина никогда не направляла никаких беспилотников в сторону Латвии - заявил Сибига.

По его словам, Киев уже выразил свои извинения всем трем странам Балтии – Эстонии, Латвии и Литве, а также Финляндии – за непреднамеренные инциденты, вызванные перенаправлением украинских дронов российскими системами РЭБ.

Наши профильные учреждения тесно сотрудничают, чтобы минимизировать риски повторения подобных случаев - резюмировал Сибига.

Напомним

7 мая с территории рф в Латвию залетели беспилотники, два из которых разбились. Один дрон попал в пустой резервуар нефтебазы в городе Резекне.