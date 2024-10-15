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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина на конец октября будет иметь новые контракты в оборонном производстве - Зеленский

Украина на конец октября будет иметь новые контракты в оборонном производстве - Зеленский

Киев  •  УНН

15 октября 2024, 16:10  •  4512 просмотра

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Президент Зеленский заявил, что до конца октября Украина будет иметь новые контракты во внутреннем оборонном производстве. Приоритет - увеличение финансирования производства дронов, РЭБ и артиллерии.

На конец октября Украина будет иметь конкретные новые контракты в украинском оборонном производстве.  Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в видеообращении, передает УНН.

«Был сегодня доклад министра обороны. Относительно моего поручения увеличения финансирования нашего внутреннего, украинского производства оружия. Дроны, РЭБ, артиллерия. Привлечение инвестиций партнеров. Наши возможности. К концу этого месяца мы будем иметь конкретные новые контракты в нашем украинском оборонном производстве. И это - одно из самых приоритетных наших направлений», - сообщил Зеленский. 

Он подчеркнул, что что бы ни происходило в мире, Украина будет иметь силу. Это самое главное.

«И еще одно. Говорил накануне с Марком Рютте, Генсеком НАТО. Мы согласовывали позиции по усилению Украины. Спасибо Марку за поддержку!», - сказал Зеленский. 

Дополнение 

10 октября Зеленский, Стармер и Рютте обсудили инвестиции союзников в украинское производство снарядов. 

Летом Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Украина способна производить 1,5-2 млн дронов, но для этого не хватает финансирования. 

Инвестиции в украинский ОПК будут расти: Умеров подвел итоги европейского турне13 октября 2024, 13:13 • 33090 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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