Украина на конец октября будет иметь новые контракты в оборонном производстве - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что до конца октября Украина будет иметь новые контракты во внутреннем оборонном производстве. Приоритет - увеличение финансирования производства дронов, РЭБ и артиллерии.
На конец октября Украина будет иметь конкретные новые контракты в украинском оборонном производстве. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в видеообращении, передает УНН.
«Был сегодня доклад министра обороны. Относительно моего поручения увеличения финансирования нашего внутреннего, украинского производства оружия. Дроны, РЭБ, артиллерия. Привлечение инвестиций партнеров. Наши возможности. К концу этого месяца мы будем иметь конкретные новые контракты в нашем украинском оборонном производстве. И это - одно из самых приоритетных наших направлений», - сообщил Зеленский.
Он подчеркнул, что что бы ни происходило в мире, Украина будет иметь силу. Это самое главное.
«И еще одно. Говорил накануне с Марком Рютте, Генсеком НАТО. Мы согласовывали позиции по усилению Украины. Спасибо Марку за поддержку!», - сказал Зеленский.
Дополнение
10 октября Зеленский, Стармер и Рютте обсудили инвестиции союзников в украинское производство снарядов.
Летом Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Украина способна производить 1,5-2 млн дронов, но для этого не хватает финансирования.
Инвестиции в украинский ОПК будут расти: Умеров подвел итоги европейского турне13 октября 2024, 13:13 • 33090 просмотров