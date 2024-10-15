Україна на кінець жовтня буде мати нові контракти в оборонному виробництві - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що до кінця жовтня Україна матиме нові контракти у внутрішньому оборонному виробництві. Пріоритет - збільшення фінансування виробництва дронів, РЕБ та артилерії.
На кінець жовтня Україна буде мати конкретні нові контракти в українському оборонному виробництві. Про це заявив Президент Володимир Зеленський у відеозверненні, передає УНН.
"Була сьогодні доповідь міністра оборони. Щодо мого доручення збільшення фінансування нашого внутрішнього, українського виробництва зброї. Дрони, РЕБ, артилерія. Залучення інвестицій партнерів. Наші можливості. На кінець цього місяця ми будемо мати конкретні нові контракти в нашому українському оборонному виробництві. І це – один із найбільш пріоритетних наших напрямків", - повідомив Зеленський.
Він наголосив, що хоч би що відбувалось у світі, Україна матиме силу. Це найголовніше.
"І ще одне. Говорив напередодні з Марком Рютте, Генсеком НАТО. Ми узгоджували позиції щодо посилення України. Дякуємо Марку за підтримку!", - сказав Зеленський.
Доповнення
10 жовтня Зеленський, Стармер і Рютте обговорили інвестиції союзників в українське виробництво снарядів.
Влітку Президент України Володимир Зеленський запевнив, що Україна спроможна виробляти 1,5-2 млн дронів, але для цього бракує фінансування.
Інвестиції в український ОПК зростатимуть: Умєров підбив підсумки європейського турне 13.10.24, 16:13 • 33890 переглядiв