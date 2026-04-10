Украина может получить только 6 F-16 от Норвегии не ранее 2027 года из-за технических проблем

Норвегия до сих пор не передала Украине ни одного истребителя F-16, хотя ранее заявляла о таких планах. По данным NRK, по меньшей мере шесть самолетов нуждаются в длительном ремонте и могут поступить в ВСУ не ранее 2027 года, пишет УНН.

Детали

Министр обороны Норвегии Торе Оншуус Сандвик подтвердил, что поставки еще не состоялись. В то же время ранее представители власти заявляли о якобы передаче самолетов в рамках "коалиции истребителей", но без конкретики.

Почему задержка

Два самолета, которые использовались для обучения украинских пилотов в Дании, находятся на ремонте в Бельгии уже более года. Еще четыре истребителя были переданы на завод в разобранном состоянии из-за небоеспособности.

По информации источников, предприятие Sabena Engineering имеет ограниченные мощности, а работы над самолетами фактически еще не начались. Каждому из истребителей не хватает около сотни деталей, что дополнительно усложняет процесс восстановления.

Последствия для Украины

Даже по оптимистичному сценарию подготовка самолетов продлится не менее года, что отодвигает их передачу до 2027 года. Это означает, что обещанные еще в 2023 году поставки существенно задерживаются.

Норвегия стала одной из стран "коалиции истребителей", которая до сих пор не передала ни одного F-16 Украине. Аналогичные задержки фиксируются и в Бельгии, где поставки также зависят от обновления собственного авиапарка.

Контракт Индии на самолеты Rafale задерживается из-за доступа к коду, что важно и для Украины