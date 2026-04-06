В Одессе после ночной атаки РФ погибли три человека, среди них ребенок - ОВА
5 апреля, 11:39 • 36518 просмотра
Удар по НПЗ "Лукойл" и порту на Балтийском море - Генштаб ВСУ озвучил детали
5 апреля, 07:54 • 83014 просмотра
Зеленский предупредил о сокращении помощи США из-за войны на Ближнем Востоке - СМИ
5 апреля, 05:22 • 95517 просмотра
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника
Эксклюзив
4 апреля, 18:00 • 112066 просмотра
Дожди с мокрым снегом и ночные заморозки на почве – в Украину идет похолодание
4 апреля, 15:43 • 96135 просмотра
Виткофф и Кушнер могут впервые приехать в Киев после Пасхи - Буданов
4 апреля, 14:09 • 102338 просмотра
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть
4 апреля, 08:00 • 52086 просмотра
Украина ударила санкциями по ядру российского ВПК от производителей вооружений до сетей по обходу санкций - Зеленский ввел в действие решения СНБО
4 апреля, 07:30 • 109165 просмотра
Ранний подъем: польза или сигнал о проблемах
4 апреля, 05:27 • 37613 просмотра
Мобилизацию женщин не готовят - Сухопутные войска
Контракт Индии на самолеты Rafale задерживается из-за доступа к коду, что важно и для Украины

Индия требует полный доступ к программному обеспечению Rafale для интеграции оружия. Франция отказывает из-за рисков утечки технологий в Россию.

Индия и Франция до сих пор не подписали контракт на 114 истребителей Rafale, который ожидали еще в начале года. Причиной стало требование Дели получить более широкий доступ к программному обеспечению самолетов, что напрямую влияет и на потенциальные закупки Украиной, сообщает Defense Express, пишет УНН.

Индия настаивает на возможности самостоятельно интегрировать собственное вооружение, системы РЭБ и обновлять бортовые системы. Франция же не соглашается полностью открывать доступ к коду, поскольку это создает риски утечки технологий, в частности, учитывая военное сотрудничество Индии с Россией.

Для Украины этот вопрос является критическим, ведь Киев ранее заявлял об интересе к закупке до 100 Rafale. Ситуация с Индией показывает, что Франция, вероятно, будет жестко контролировать модернизацию самолетов и доступ к их технологиям.

Это означает, что в случае потенциального соглашения Украина также может столкнуться с ограничениями по интеграции собственного или западного вооружения и самостоятельного обновления систем истребителей.

