Контракт Индии на самолеты Rafale задерживается из-за доступа к коду, что важно и для Украины
Киев • УНН
Индия требует полный доступ к программному обеспечению Rafale для интеграции оружия. Франция отказывает из-за рисков утечки технологий в Россию.
Индия и Франция до сих пор не подписали контракт на 114 истребителей Rafale, который ожидали еще в начале года. Причиной стало требование Дели получить более широкий доступ к программному обеспечению самолетов, что напрямую влияет и на потенциальные закупки Украиной, сообщает Defense Express, пишет УНН.
Подробности
Индия настаивает на возможности самостоятельно интегрировать собственное вооружение, системы РЭБ и обновлять бортовые системы. Франция же не соглашается полностью открывать доступ к коду, поскольку это создает риски утечки технологий, в частности, учитывая военное сотрудничество Индии с Россией.
Почему это важно для Украины
Для Украины этот вопрос является критическим, ведь Киев ранее заявлял об интересе к закупке до 100 Rafale. Ситуация с Индией показывает, что Франция, вероятно, будет жестко контролировать модернизацию самолетов и доступ к их технологиям.
Это означает, что в случае потенциального соглашения Украина также может столкнуться с ограничениями по интеграции собственного или западного вооружения и самостоятельного обновления систем истребителей.
