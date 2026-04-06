Контракт Індії на літаки Rafale затримується через доступ до коду, що важливо і для України

Індія та Франція досі не підписали контракт на 114 винищувачів Rafale, який очікували ще на початку року. Причиною стала вимога Делі отримати ширший доступ до програмного забезпечення літаків, що напряму впливає і на потенційні закупівлі Україною, повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

Індія наполягає на можливості самостійно інтегрувати власне озброєння, системи РЕБ та оновлювати бортові системи. Франція ж не погоджується повністю відкривати доступ до коду, оскільки це створює ризики витоку технологій, зокрема з огляду на військову співпрацю Індії з росією.

Чому це важливо для України

Для України це питання є критичним, адже Київ раніше заявляв про інтерес до закупівлі до 100 Rafale. Ситуація з Індією показує, що Франція, ймовірно, жорстко контролюватиме модернізацію літаків і доступ до їхніх технологій.

Це означає, що у разі потенційної угоди Україна також може зіткнутися з обмеженнями щодо інтеграції власного або західного озброєння та самостійного оновлення систем винищувачів.

Україна отримає бойові літаки Gripen і Rafale — Зеленський